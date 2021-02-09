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Consumo de combustível

Conheça os 10 carros mais econômicos no Brasil

Do início do ano até o momento, a Petrobras anunciou quatro aumentos no preço da gasolina; investir em um veículo econômico nunca foi tão importante

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 15:31

Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

09 fev 2021 às 15:31
Quem está procurando um automóvel para comprar, mas não quer pesar muito no bolso, a dica é investir em veículos econômicos.
Quem está procurando um automóvel para comprar, mas não quer pesar muito no bolso, a dica é investir em veículos econômicos. Crédito: Freepik
Nunca foi tão importante ter um carro econômico. Do início do ano até o momento, a Petrobras anunciou quatro aumentos no preço da gasolina e a crise na estatal tem tido reflexos críticos tanto nas ações da empresa que caíram mais de 20% nesta segunda-feira (22) como no dólar que aumentou na Grande Vitória. Na maioria das capitais, o preço do litro já ultrapassa R$ 5.
Por isso, para quem está procurando um automóvel para comprar, mas não quer pesar muito no bolso, a dica é investir em veículos econômicos. Considerar a leveza do carro e o consumo energético são fatores determinantes nesta escolha.
O consultor automotivo Otávio Rheingantaz destaca que para aumentar a economia de combustível, basta ficar atento a alguns cuidados com o veículo na hora da condução, troca de marcha e calibragem dos pneus. 

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“É preciso fazer uma pesquisa e avaliar todas as condições de teste antes de escolher um veículo econômico. Mas acima de tudo, é importante a maneira como se usa o automóvel. Aumento ou diminuição da velocidade de forma muito brusca consome muito combustível, por exemplo”, observa Otávio.
Para facilitar a vida de quem procura pelos carros econômicos, listamos abaixo os 10 veículos que estão no topo desse ranking. A lista teve como base o consumo energético especificado pelo Inmetro no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Confira!

VEJA OS 10 CARROS MAIS ECONÔMICOS DO BRASIL: 

Renault Logan

Com consumo energético de 1,34 MJ/km, o Novo Onix Plus é o carro mais econômico do país. O veículo consegue rodar com etanol 10,1 km/l na cidade e 12,5km/l em rodovias. Com gasolina, o consumo é de 14,3 km/l e 17,7km/l, respectivamente.
Em segundo lugar na lista, o Renault Kwid possui consumo energético de 1,39 MJ/k. Nas cidades, o consumo para etanol é de 10,3 km/l  e 14,9km/l para gasolina. Nas rodovias, o veículo roda  10,8km/l e 15,6km/l para os respectivos combustíveis. 
Em terceiro lugar está o Novo Onix 1.0 MT5. O modelo tem um consumo energético de 1,40 MJ/km. Com etanol, o automóvel roda 9,9 km/l na cidade e 11,7km/l em rodovia. Já com gasolina, o Novo Onix faz 13,9 km/l e 16,7km/l, respectivamente. 
O Fiat Mobi Drive tem consumo energético de 1,43 MJ/km. Com etanol, o automóvel roda 9,7 km/l na cidade e 11,5km/l em rodovia. Já com gasolina, o Mobi Drive faz 13,8 km/l e 16,4km/l, respectivamente.
No caso do Volkswagen Up, o consumo energético é de 1,44 MJ/km. Com gasolina, o automóvel percorre 14,1 km/l na cidade e 16 km/l em rodovias. Com etanol, o automóvel roda, respectivamente, 9,6 km/l e 11,1 km/l.
O Peugeot 208 possui consumo energético de 1,46 MJ/km. Nas cidades, o consumo para etanol é de 9,6 km/l e 13,9 km/l para gasolina. Nas rodovias, o veículo roda 10,7 km/l e 15,5 km/l para os respectivos combustíveis. 
O modelo conta com um consumo energético de 1,48 MJ/km. Com etanol, o automóvel roda 9,8 km/l na cidade e 10,3 km/l em rodovia. Já com gasolina, o Argo Drive faz 14,2 km/l e 14,5 km/l, respectivamente.
Mesmo fora de linha, o Ford Ka ainda é uma boa opção para quem deseja investir em um veículo econômico. O modelo tem consumo energético de 1,49 MJ/km. Com etanol, o Ford Ka roda 9,3 km/l nas cidades e 10,8 km/l em rodovias. Com gasolina, o veículo percorre 13,3 km/l e 15,6 km/l, respectivamente. 
O Cronos Drive possui consumo energético de 1,50 MJ/km. Nas cidades, o consumo para etanol é de 9,3 km/l e 13,0 km/l para gasolina. Nas rodovias, o veículo roda 11,1 km/l e 15,6 km/l para os respectivos combustíveis.
Já o Renault Logan, o consumo energético é de 1,50 MJ/km. Com gasolina, o automóvel percorre 14,0 km/l na cidade e 14,9 km/l em rodovias. Com etanol, o automóvel consome, respectivamente, 9,4 km/l e 10,2 km/l.

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