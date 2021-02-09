Conheça os 10 carros mais econômicos no Brasil

Renault Logan

Com consumo energético de 1,34 MJ/km, o Novo Onix Plus é o carro mais econômico do país. O veículo consegue rodar com etanol 10,1 km/l na cidade e 12,5km/l em rodovias. Com gasolina, o consumo é de 14,3 km/l e 17,7km/l, respectivamente.

Em segundo lugar na lista, o Renault Kwid possui consumo energético de 1,39 MJ/k. Nas cidades, o consumo para etanol é de 10,3 km/l e 14,9km/l para gasolina. Nas rodovias, o veículo roda 10,8km/l e 15,6km/l para os respectivos combustíveis.

Em terceiro lugar está o Novo Onix 1.0 MT5. O modelo tem um consumo energético de 1,40 MJ/km. Com etanol, o automóvel roda 9,9 km/l na cidade e 11,7km/l em rodovia. Já com gasolina, o Novo Onix faz 13,9 km/l e 16,7km/l, respectivamente.

O Fiat Mobi Drive tem consumo energético de 1,43 MJ/km. Com etanol, o automóvel roda 9,7 km/l na cidade e 11,5km/l em rodovia. Já com gasolina, o Mobi Drive faz 13,8 km/l e 16,4km/l, respectivamente.

No caso do Volkswagen Up, o consumo energético é de 1,44 MJ/km. Com gasolina, o automóvel percorre 14,1 km/l na cidade e 16 km/l em rodovias. Com etanol, o automóvel roda, respectivamente, 9,6 km/l e 11,1 km/l.

O Peugeot 208 possui consumo energético de 1,46 MJ/km. Nas cidades, o consumo para etanol é de 9,6 km/l e 13,9 km/l para gasolina. Nas rodovias, o veículo roda 10,7 km/l e 15,5 km/l para os respectivos combustíveis.

O modelo conta com um consumo energético de 1,48 MJ/km. Com etanol, o automóvel roda 9,8 km/l na cidade e 10,3 km/l em rodovia. Já com gasolina, o Argo Drive faz 14,2 km/l e 14,5 km/l, respectivamente.

Mesmo fora de linha, o Ford Ka ainda é uma boa opção para quem deseja investir em um veículo econômico. O modelo tem consumo energético de 1,49 MJ/km. Com etanol, o Ford Ka roda 9,3 km/l nas cidades e 10,8 km/l em rodovias. Com gasolina, o veículo percorre 13,3 km/l e 15,6 km/l, respectivamente.

O Cronos Drive possui consumo energético de 1,50 MJ/km. Nas cidades, o consumo para etanol é de 9,3 km/l e 13,0 km/l para gasolina. Nas rodovias, o veículo roda 11,1 km/l e 15,6 km/l para os respectivos combustíveis.