8 hábitos no volante que podem danificar o automóvel

Não atentar para troca de óleo

Provavelmente o erro mais comum entre os motoristas e mais citado entre os especialistas. Isso porque o desgaste do disco de embreagem é aumentado, o que incentiva um esforço extra da marcha ao transmitir os comandos do motor para as rodas. O simples fato de apoiar o pé já aciona esse sistema que, além de trabalhar de forma forçada, vai ter o tempo de vida útil reduzido, comenta o diretor da Oficina Renova, Fábio Tessarolo.

Motoristas que têm esse costume saibam que é a hora de parar. Esse hábito pode danificar o alinhamento do carro ou até um ponto de solda da carroceria. O jeito certo de se passar numa lombada ou valeta é de frente em baixa velocidade, recomenda Gabriel de Oliveira. Ele ainda destaca que para carros rebaixados, os problemas podem aparecer mais rápido.

Além de danificar a borracha dos pneus, a estabilidade do carro pode ser comprometida. É importante manter uma periodicidade na calibragem para que o automóvel também não consuma mais gasolina. O recomendável é calibrar sempre que abastecer. Geralmente, deve ser feito com o carro desligado e frio, mas isso é menos importante do que fazer pelo menos uma vez por semana, comenta Fábio Tessarolo.

A bomba é refrigerada pelo próprio combustível que quando fica em níveis muito baixos, pressiona o aumento da temperatura, podendo até queimar o componente, explica o líder de oficina da Prime Hyundai, Vanderlan Rudio. Por isso, o especialista recomenda que a reserva do automóvel seja utilizada apenas em casos de emergência a fim de evitar uma pane seca.

O consultor automotivo Gabriel de Oliveira destaca que o correto é utilizar aditivo no radiador do carro. O uso de água no lugar pode enferrujar a motorização. Também pode superaquecer o motor, o que leva ao empenamento da junta do cabeçote ou até mesmo fundir ele, destaca.

Outro mau hábito super comum é estacionar o veículo encostando as rodas na calçada. Fábio Tessarolo explica que o pneu não aguenta esse tipo de impacto. A parte lateral é mais macia e a de maior resistência é a que está em contato com o asfalto. Dessa forma, você pode acabar rompendo as cintas laterais dele, revela.

De acordo com Antonio Norberto, muitos motoristas ao pararem em uma ladeira forçam o motor enquanto esperam o sinal abrir ou outro carro passar. O ideal é parar, puxar o freio de estacionamento e aguardar, orienta. Antônio também afirma que isso gera um desgaste prematuro no sistema de embreagem.