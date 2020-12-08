Loja de carros de alto luxo oferece unidade de até R$ 7,9 milhões

Lamborghini Aventador

Esse elétrico tem torque de 32,6 kgfm e potência de 149 cv. O câmbio é automático de uma marcha. O porta-malas comporta 435 litros e a distância entre eixos é de 2,7 mil milímetros. Entre os itens de série estão câmeras para visão 360º, recuperação de energia cinética e computador de bordo. Está à venda por R$ 219.990.

Um verdadeiro Muscle Car com torque de 62,9 kgfm e potência de 461 cv. O câmbio automático possui 10 marchas. O porta-malas comporta 235 litros e a distância entre eixos é de 2.812 milímetros. Os itens de série incluem alerta de ponto cego, acionamento remoto do motor e termômetro da água do motor. O valor é de R$ 382.990.

É a versão conversível do Camaro mencionado no item anterior e tem o mesmo torque e potência. A diferença fica para o câmbio, que também é automático, mas tem oito marchas, e o tamanho do porta-malas, que é de 208 litros. A distância entre eixos também é a mesma. Para ter um exemplar na garagem é preciso desembolsar R$ 429.990.

A unidade disponível é a de comemoração do aniversário de 55 anos da marca no mercado. A edição Black Shadow possui elementos exclusivos como painel em fibra de carbono e acabamentos em Alcântara. No ES, só há uma unidade dessa versão. O carro tem potência de 466 cv e torque de 56,6 kgfm. Entre os itens de série estão alerta de mudança de faixa, troca de marchas no volante e indicador de temperatura externa. O porta-malas tem 382 litros e 2.720 milímetros de distância entre eixos. O comprador tem que pagar R$ 393 mil para adquiri-lo.

Com 56 kgfm de torque e 410 cv de potência, essa máquina é ainda mais exclusiva. A unidade nessa configuração sendo vendida pela Mega Store é a única no Brasil. O carro tem distância entre eixos de 2.998 milímetros e porta-malas de 500 litros. Os itens de série incluem assistente de partida em rampa, retrovisor interno fotocrômico e controle de estabilidade. O interessado precisa desembolsar R$ 399 mil.

Mais um de extrema exclusividade. Essa configuração só tem em uma unidade no Brasil e é essa que está em território capixaba. São 38,7 kgfm de torque e 300 cv de potência. O câmbio é automatizado com sete marchas. A distância entre eixos é de 2.475 milímetros e o porta-malas tem capacidade para 334 litros. O carro custa R$ 459 mil.

Outra unidade com configuração exclusiva em território capixaba. Há apenas ela no Brasil. São 380 cv de potência e 46,9 kgfm de torque. Possui câmbio automático de oito marchas, 2.622 milímetros de distância entre eixos e 407 litros de porta-malas. Entrega volante multifuncional, controle eletrônico de amortecimento e vetorização de torque. O preço é de R$ 585 mil.

Esse modelo é tão exclusivo que as unidades são poucas no mundo inteiro. São 560 cv de potência, 77 kgfm de torque, câmbio automatizado com sete marchas, 2.670 milímetros de distância entre eixos e 240 litros de porta-malas. O preço de R$ 2,8 milhões deixa nítido que veio para poucos.