Loja de carros de alto luxo oferece unidade de até R$ 7,9 milhões

As ruas da Grande Vitória estão prestes a se tornarem palcos para supermáquinas desfilarem. Já é comum vermos marcas premium, mas algumas raridades como Porsche, Maserati e Ferrari estão chegando para incrementar o trânsito capixaba.
Isso porque a Multicar Mega Store trará modelos raros como o Lamborghini Aventador, estimado em R$ 7,9 milhões. Só existem quatro deles no Brasil e um é o que estará disponível no Espírito Santo. Esse será o modelo mais caro à venda na loja.
Jean Wagner de Oliveira Reis Pereira, diretor do Grupo Mult, afirma que há mercado no Estado para essas máquinas, que mexem com o imaginário dos apaixonados por carros. O ES tem uma carência de empresas que trabalham com veículos desse segmento e que ofertam uma diversidade de modelos em um único local. É nessa lacuna que nasce a Multicar Mega Store.
De acordo com Jean, a nova loja da empresa será lançada no Shopping Vila Velha. A expectativa é que o espaço, que terá 5 mil m², seja lançado no primeiro trimestre de 2021. O diretor afirma que essa será a maior revenda de carros do Espírito Santo e talvez uma das maiores do Brasil. A loja também vai contar com veículos seminovos de marcas variadas que contemplam todos os públicos, mas as supermáquinas terão um espaço VIP reservado para exposição.
Por serem carros caríssimos, é plausível que surja a dúvida de quem compraria veículos desse porte. Segundo Jean, há muitos interessados nessas joias automobilísticas no Estado. O mercado de veículos de alto luxo no Espírito Santo possui muito potencial. Temos por aqui diversas pessoas com um poder aquisitivo muito alto que quando se interessam em comprar veículos desse perfil, precisam buscar em outros estados, pelo fato de termos poucas empresas que atuam nesse segmento. As poucas que existem não possuem um portfólio com a diversidade de produtos que disponibilizaremos aos nossos clientes, explica o diretor.
CONHEÇA ALGUNS MODELOS DISPONÍVEIS
Lamborghini Aventador
Esse elétrico tem torque de 32,6 kgfm e potência de 149 cv. O câmbio é automático de uma marcha. O porta-malas comporta 435 litros e a distância entre eixos é de 2,7 mil milímetros. Entre os itens de série estão câmeras para visão 360º, recuperação de energia cinética e computador de bordo. Está à venda por R$ 219.990.
Um verdadeiro Muscle Car com torque de 62,9 kgfm e potência de 461 cv. O câmbio automático possui 10 marchas. O porta-malas comporta 235 litros e a distância entre eixos é de 2.812 milímetros. Os itens de série incluem alerta de ponto cego, acionamento remoto do motor e termômetro da água do motor. O valor é de R$ 382.990.
É a versão conversível do Camaro mencionado no item anterior e tem o mesmo torque e potência. A diferença fica para o câmbio, que também é automático, mas tem oito marchas, e o tamanho do porta-malas, que é de 208 litros. A distância entre eixos também é a mesma. Para ter um exemplar na garagem é preciso desembolsar R$ 429.990.
A unidade disponível é a de comemoração do aniversário de 55 anos da marca no mercado. A edição Black Shadow possui elementos exclusivos como painel em fibra de carbono e acabamentos em Alcântara. No ES, só há uma unidade dessa versão. O carro tem potência de 466 cv e torque de 56,6 kgfm. Entre os itens de série estão alerta de mudança de faixa, troca de marchas no volante e indicador de temperatura externa. O porta-malas tem 382 litros e 2.720 milímetros de distância entre eixos. O comprador tem que pagar R$ 393 mil para adquiri-lo.
Com 56 kgfm de torque e 410 cv de potência, essa máquina é ainda mais exclusiva. A unidade nessa configuração sendo vendida pela Mega Store é a única no Brasil. O carro tem distância entre eixos de 2.998 milímetros e porta-malas de 500 litros. Os itens de série incluem assistente de partida em rampa, retrovisor interno fotocrômico e controle de estabilidade. O interessado precisa desembolsar R$ 399 mil.
Mais um de extrema exclusividade. Essa configuração só tem em uma unidade no Brasil e é essa que está em território capixaba. São 38,7 kgfm de torque e 300 cv de potência. O câmbio é automatizado com sete marchas. A distância entre eixos é de 2.475 milímetros e o porta-malas tem capacidade para 334 litros. O carro custa R$ 459 mil.
Outra unidade com configuração exclusiva em território capixaba. Há apenas ela no Brasil. São 380 cv de potência e 46,9 kgfm de torque. Possui câmbio automático de oito marchas, 2.622 milímetros de distância entre eixos e 407 litros de porta-malas. Entrega volante multifuncional, controle eletrônico de amortecimento e vetorização de torque. O preço é de R$ 585 mil.
Esse modelo é tão exclusivo que as unidades são poucas no mundo inteiro. São 560 cv de potência, 77 kgfm de torque, câmbio automatizado com sete marchas, 2.670 milímetros de distância entre eixos e 240 litros de porta-malas. O preço de R$ 2,8 milhões deixa nítido que veio para poucos.
A grande estrela da loja. Só existem quatro unidades no Brasil e uma delas está no Espírito Santo. São 700 cv de potência e 70,3 kgfm de torque. Sua distância entre eixos é de 2,7 mil milímetros e o porta-malas tem capacidade para 140 litros. Essa nave vai de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos. O veículo vai ocupar a vaga da garagem de quem tiver R$ 7,9 milhões para pagar pela supermáquina.