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Cuidado

Evite erros na hora de comprar pneus para o carro

Para manter o veículo equilibrado, a melhor saída é trocar os quatro pneus juntos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 17:15

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 17:15

É preciso ficar de olho nas especificações do fabricante
É preciso ficar de olho nas especificações do fabricante Crédito: Michelin/Divulgação
Durante o processo de pesquisa de pneus novos, é indispensável levar em conta a orientação e a homologação do fabricante do veículo quanto ao índice de carga e de velocidade. Especialistas apontam que um dos erros mais comuns cometidos pelos motoristas é não seguir as especificações estabelecidas pelas montadoras. Afinal de contas, qualquer tipo de alteração modifica o comportamento dinâmico do automóvel.
Sendo assim, o primeiro passo é assegurar de ser o pneu correto homologado para o veículo, indica Flavio Santana, gerente de Produto da Michelin para América do Sul. "É importante checar a descrição da dimensão, largura, série e aro se é a dimensão constante no manual do proprietário do veículo e/ou na etiqueta de pneus colada na coluna da porta do motorista ou na tampa de combustível do veículo", ressalta.
Segundo ele, além da dimensão, também é fundamental verificar o índice de carga e velocidade descrito no pneu se é o homologado para o veículo. "São dois códigos, um numérico seguido de outro alfabético que determinam a capacidade do pneu em suportar o peso do veículo em condição de marcha (carga dinâmica) e os esforços de torque, aceleração e frenagem. Um pneu com o índice de velocidade V, por exemplo, pode rodar a 240 Km/h, velocidade que poucos irão atingir em algum momento durante a vida útil do pneu. O carro foi homologado com esse pneu porque ele pode suportar os esforços de torque e frenagem que esse veículo exigirá dos pneus", explica Flavio Santana.
Para Roberto Ayala, gerente de engenharia de vendas da Bridgestone, a falha mais comum é não seguir as especificações estabelecidas pelo fabricante do veículo. 
"Qualquer alteração irá modificar o comportamento dinâmico do automóvel. Um pneu de diâmetro ou largura maior, por exemplo, poderá raspar na suspensão ou carroceria sofrendo danos à sua estrutura e aumentar o consumo de combustível"
Roberto Ayala - Gerente de engenharia de vendas da Bridgestone
Pouco adianta o carro ter controle de tração, controle de estabilidade, assistência a frenagem de emergência, freios antiblocantes e toda assistência eletrônica disponível hoje se os pneus não tiverem aderência suficiente para suportar os esforços a que será submetido, ressalta Flavio Santana. "Um pneu pode diminuir a distância de frenagem em uma pista molhada vindo a 80 km/h em até quatro metros se comparado a outro das mesmas características de outra marca. E quatro metros é uma distância muito grande que pode significar a diferença entre um acidente grave ou não. Jamais compre pneus somente pelo preço inicial", aconselha.

Pesquisa detalhada

No próximo passo, ao analisar as marcas disponíveis no mercado, é essencial ter em mente que os pneus não são iguais. "Pneus de marcas diferentes terão comportamento diferente, desgaste mais rápido ou mais lento, aderências em seco e molhado diferentes, enfim, alterarão significativamente as reações do veículo em diversas situações", orienta Flavio.
De acordo com o especialista, o primeiro critério que os consumidores devem estar atentos é quanto a classificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), contida na etiqueta colada na banda de rodagem do pneu quanto a aderência no molhado, consumo de combustível e emissão de ruído.
O momento ideal para a substituição dos pneus é quando eles estão muito próximos de atingirem o indicador de desgaste, na banda de rodagem
O momento ideal para a substituição dos pneus é quando eles estão muito próximos de atingirem o indicador de desgaste, na banda de rodagem Crédito: Bridgestone/Divulgação
"Quanto melhor nesses critérios, normalmente, melhor será o pneu de forma global. Porém, se um pneu é muito bom em um só critério e ruim nos outros, provavelmente não será um bom pneu globalmente falando. Vale buscar um equilíbrio entre os desempenhos contidos na etiqueta. Outro ponto interessante é ver o que cada fabricante de pneus fala sobre o seu produto no site próprio da marca. Dê preferência para as marcas que mostram testes independentes, realizados por terceiros que comprovem os argumentos que estão utilizando", acrescenta o gerente da Michelin.

Hora certa

Segundo Roberto Ayala, algumas variáveis determinam o momento certo para efetuar a troca dos pneus. "Como o tipo de pneu (radial ou diagonal), o volume da carga transportada pelo veículo, o modo como o motorista conduz, tipo de piso por onde o veículo trafega e a manutenção correta realizada ao longo da vida útil do pneu", indica.
Ele recomenda que os motoristas estejam sempre atentos aos TWIs (sigla em inglês de Tread Wear Indicators ou Indicadores de Desgaste da Banda de Rodagem), que são ressaltos de borracha localizados nos sulcos dos pneus e possuem 1,6 mm de altura. "Quando chegam ao limite, significa que o pneu deve ser trocado, pois passou a ser considerado careca e interfere na segurança do veículo, tornando-se, inclusive, passível de autuação pelas autoridades de trânsito. A regra TWI só não é válida para pneus com bolhas, rasgos ou perfurações, que nestes casos devem ser trocados imediatamente", aponta Roberto.

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O momento ideal para a substituição dos pneus é quando eles estão muito próximos de atingirem o indicador de desgaste, na banda de rodagem. "São pequenos ressaltos no fundo do sulco que, quando ficam nivelados com a banda de rodagem significa que o pneu tem que ser substituído. Os pneus de boa qualidade podem rodar com total segurança até esse indicador e não há necessidade de substituição dos mesmos antes de chegar a esse nível mesmo em piso molhado", finaliza Flavio Santana.

Veja cinco dicas para a hora da troca

Desgaste natural

É melhor substituir os quatro pneus de uma só vez para manter o equilíbrio do veículo.
Considere que os pneus que rodaram durante algum tempo com baixa pressão ou sem ar devido a um furo anterior ou a um corte, mesmo que tenham sido reparados, podem estar com a sua estrutura interna comprometida.
É mais importante e seguro ter um bom pneu usado do que um pneu de qualidade inferior novo.
Faça os rodízios preventivos a cada revisão mecânica do veículo a fim de ter os quatro pneus gastos por igual ao final da vida deles.
Saiba que é natural que os pneus dianteiros se desgastem mais que os traseiros na maioria dos veículos devido ao esforço em curvas, e, por isso, o rodízio a cada revisão mecânica é essencial para equilibrar o desgaste dos pneus.

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