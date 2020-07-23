Tecnologias em automóveis evitam acidentes e salvam vidas

Teste de segurança na sede da Mercedes-Benz Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Acidente de trânsito é aquela situação que ninguém quer passar. Para evitar que isso aconteça, tecnologias são desenvolvidas para que motoristas e passageiros não passem por sufoco e, em caso de colisão, tenham o menor dano físico possível.

Leonardo Muglia, gerente de vendas da Kurumá Veículos, revela que os carros da Toyota possuem sistemas de frenagem automática que impede a colisão. O veículo acende avisos no painel e ativa sons para alertar ao motorista de um possível acidente.

Sistema de alerta de mudança de faixa, que avisa quando o motorista estiver saindo da pista ou em zig zag, e piloto automático que controla a distância do carro da frente são outros artefatos que evitam acidentes nos carros.

A Mercedes-Benz também investe em diversos sistemas de segurança. Márcio Lessa, gerente geral de vendas da Vitória Motors Mercedes, revela que a marca patenteou várias tecnologias que salvam vidas. Devido a todas essas práticas, o seguro de um Mercedes é um dos mais baratos dentre os veículos premium, observa.

Todos os carros da marca possuem sete airbags. Isso é uma patente nossa. Em caso de acidente, os membros inferiores dos passageiros estão protegidos e evita uma paraplegia, por exemplo, revela Lessa.

Lessa explica ainda que a Mercedes está preocupada com a vida dos ocupantes. Por isso, quando há colisão, o sistema de capô ativo absorve todo o impacto possível.

Francisco Braga, supervisor de vendas da Vitória Motors Jeep, afirma que a marca já foi avaliada em cinco estrelas no quesito segurança tanto para crianças quanto para adultos.

Hoje, a gente tem disponível o monitoramento de ponto cego, sistema de permanência na faixa, para caso o motorista esteja saindo da pista sem dar seta, o piloto automático que calcula a distância do carro da frente, sistema de frenagem de emergência, que freia bruscamente caso o carro da frente faça o mesmo, pontua Braga.

Motocicletas

Sobre duas rodas, o perigo pode ser ainda maior. Glaycon Ferreira, atleta de Motor Skill e instrutor da Vitória Harley-Davidson, conta que a marca de motocicletas está com novos recursos que auxiliam os pilotos em situações perigosas. Um deles é o sistema de freio ABS combinado com o sistema de controle de tração. Ele é ativado em situação de frenagem rápida para que os freios não travem por completo. Isso evita que a moto caia e ocorra um acidente, explica.

Outras tecnologias são o auxiliador de rampa com frenagem automática, evitando que a motocicleta desça, controle de tração que evita derrapagens em pista molhada e sensor de inclinação, que desliga o motor automaticamente caso a moto esteja caída.

O atleta e instrutor revela que a forma de pilotar motos da Harley-Davidson também salvam motociclistas em colisões. O centro de gravidade é diferente. O piloto não fica projetado para frente. Por isso, em situações de acidente, as motos da marca absorvem boa parte do impacto e, quando a pessoa é arremessada contra o outro objeto, o impacto é menor.

À parte

A tecnologia israelense Mobileye é um dispositivo que funciona como um terceiro olho de quem está ao volante. Uma câmera instalada no para-brisa do carro identifica formas, veículos, pedestres, marcações de faixa e placas de sinalização. O visor emite alerta de potenciais riscos, como colisões e atropelamentos. O dispositivo também lê as placas de velocidade máximas, calcula distâncias entre veículos e prevê impactos antecipadamente.