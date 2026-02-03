Dois jacarés são encontrados em menos de 10 horas em ruas da Grande Vitória

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 14:57
Dois jacarés-de-papo-amarelo foram encontrados no meio da rua em pontos diferentes da Grande Vitória, em um intervalo de menos de 10 horas: um em Jardim Camburi, na Capital capixaba, e outro em Morada de Laranjeiras, na Serra. Ambos foram resgatados na segunda-feira (2). (Veja a foto acima)
Segundo o pesquisador do Programa Caiman, Lucas Yu, o primeiro réptil foi encontrado em Jardim Camburi, às 3 horas, em condições consideradas ruins. O animal estava magro e apresentava estar debilitado. Por conta dessa situação, ele foi encaminhado para um centro de reabilitação e continuará sob cuidados veterinários. Já o segundo jacaré foi resgatado no período da manhã, na calçada de uma loja de construção em Morada de Laranjeiras, na Serra. Ele estava com boas condições de saúde, não sendo necessário um acompanhamento prolongado.
De acordo com o Programa, somente em janeiro deste ano, dez jacarés foram resgatados pela equipe. Caso sejam encontrados alguns deles em áreas urbanas, é necessário acionar a equipe de resgate do projeto, pelo telefone (27) 99763-9757.
