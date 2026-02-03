Home
Meio Ambiente
Dois jacarés são encontrados em menos de 10 horas em ruas da Grande Vitória

Dois jacarés são encontrados em menos de 10 horas em ruas da Grande Vitória

Os répteis foram localizados nessa segunda-feira (2); ambos foram resgatados e estiveram sob cuidados veterinários

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 14:57

Os répteis foram encontrados em ruas de Jardim Camburi, em Vitória, e Morada de Laranjeiras, na Serra, na segunda (2)
Os répteis foram encontrados em ruas de Jardim Camburi, em Vitória, e Morada de Laranjeiras, na Serra, na segunda (2) Crédito: Divulgação/Programa Caiman

Dois jacarés-de-papo-amarelo foram encontrados no meio da rua em pontos diferentes da Grande Vitória, em um intervalo de menos de 10 horas: um em Jardim Camburi, na Capital capixaba, e outro em Morada de Laranjeiras, na Serra. Ambos foram resgatados na segunda-feira (2). (Veja a foto acima)

Segundo o pesquisador do Programa Caiman, Lucas Yu, o primeiro réptil foi encontrado em Jardim Camburi, às 3 horas, em condições consideradas ruins. O animal estava magro e apresentava estar debilitado. Por conta dessa situação, ele foi encaminhado para um centro de reabilitação e continuará sob cuidados veterinários. Já o segundo jacaré foi resgatado no período da manhã, na calçada de uma loja de construção em Morada de Laranjeiras, na Serra. Ele estava com boas condições de saúde, não sendo necessário um acompanhamento prolongado.

Jacarés foram resgatados nesta segunda-feira (2)
Jacarés foram resgatados nessa segunda-feira (2) e levados para locais adequados ao tratamento da espécie Crédito: Divulgação/Programa Caiman

De acordo com o Programa, somente em janeiro deste ano, dez jacarés foram resgatados pela equipe. Caso sejam encontrados alguns deles em áreas urbanas, é necessário acionar a equipe de resgate do projeto, pelo telefone (27) 99763-9757.

Momento em que os jacarés foram encontrados; na Serra, à esquerda, e em Vitória, à direita
Momento em que os jacarés foram encontrados; na Serra, à esquerda, e em Vitória, à direita Crédito: Divulgação/Programa Caiman

