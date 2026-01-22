Quase R$ 1 bilhão

ES oficializa parceria com BTG para gerir fundo de descarbonização

Termo de compromisso será assinado na terça-feira (27), às 10 horas, no Palácio Anchieta, e vai permitir a seleção de projetos que contribuam para redução de emissão de gases poluentes

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 16:33

Objetivo do fundo é financiar ações que contribuam para a redução da emissão de gases poluentes Crédito: Divulgação

A parceria do governo do Espírito Santo e do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) com o BTG Pactual para gestão do Fundo de Descarbonização do Estado será oficializada na próxima terça-feira (27).

O objetivo do fundo é financiar ações que contribuam para a redução da emissão de gases poluentes, com foco nos setores de energia e indústria, contando com quase R$ 1 bilhão em recursos. A assinatura do termo de compromisso entre o governo do Estado, Bandes e BTG Pactual Asset DTVM será no Palácio Anchieta.

O BTG venceu, em julho de 2025, a licitação feita pelo Bandes para a gestão do Fundo, superando outros 11 interessados na seleção.

Para o Fundo de Descarbonização gerido pelo BTG Pactual, o governo do Espírito Santo vai destinar R$ 500 milhões em recursos do Fundo Soberano do Espírito Santo (Funses), oriundos da exploração de petróleo e gás, com o objetivo de financiar a transição para uma economia de baixo carbono. Outros R$ 400 milhões chegam com a entrada no BTG no fundo, segundo informações do Bandes.

Após a assinatura do termo, o BTG ficará responsável por selecionar, por exemplo, projetos de energia renovável (eólica, solar e outras), eficiência energética, produção de biogás/biometano, produção de biomassa/biocombustíveis, tecnologias limpas de produção industrial, projetos de restauração florestal e implantação de práticas agrícolas sustentáveis.

