Atitude Sustentável

ES vai liberar R$ 500 milhões para projetos de descarbonização em 2026

Empresas de pequeno, médio e grande porte com projetos de energia limpa e eficiência energética estão aptas a terem acesso aos recursos

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16:00

Marcelo Saintive disse que empresas interessadas no recurso já podem procurar o Bandes Crédito: Ricardo Medeiros

Os recursos do Fundo de Descarbonização do Espírito Santo devem começar a ser disponibilizados para as empresas capixabas em 2026. Estarão disponíveis R$ 500 milhões voltados para o financiamento de projetos de energia limpa, eficiência energética, eletrificação industrial, geração de energia solar e programas de reflorestamento, entre outras iniciativas. O dinheiro vem do Fundo Soberano (Funses), com receitas da exploração de petróleo e gás.

Os próximos passos do Fundo de Descarbonização foram detalhados por Marcelo Saintive, diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), na manhã desta quinta-feira (6) durante o evento Atitude Sustentável, promovido pela Rede Gazeta, em Vitória.

Em fase de regulamentação — que deve ser concluída até o fim deste mês —, o programa é estruturado para estar alinhado às metas de redução de emissões de gases de efeito estuda (GEE) dentro do Plano Estadual de Descarbonização, de forma a fortalecer a industrialização sustentável da economia no Estado.

“Estamos na estruturação do regulamento do fundo, com regras que vão durar dez anos. Estamos próximos de deixar tudo pronto para 2026. As empresas interessadas já podem procurar o Bandes, sejam de pequeno, médio ou grande porte”, explica Saintive.

Segundo o diretor-presidente do Bandes, o recurso terá taxa específica para cada projeto, o que permitirá a habilitação dos trabalhos ligados à transição energética pelas empresas capixabas a longo prazo.

Atitude Sustentável teve como foco a descarbonização no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

O tema da descarbonização se conecta com o avanço da produção industrial no Espírito Santo. Dados do governo mostram que, neste ano, foi registrado um aumento de 17,4% nos indicadores de crescimento da indústria, o que reforça a necessidade de alinhamento às metas de descarbonização.

“A relevância do setor industrial para a economia capixaba deixa claro que, mais do que nunca, será essencial investir em medidas de transição energética capazes de conciliar crescimento com sustentabilidade. Nesse sentido, o Bandes, em parceria com o Observatório da Findes, mapeou o interesse das empresas: 80% das indústrias consultadas demonstraram grande disposição para adotar medidas de descarbonização; 90% já apresentam maturidade em eficiência energética e gestão de resíduos; e 56% têm investimentos previstos, reforçando o compromisso com a agenda verde”, divulga o governo capixaba.

Ligado a isso, Marcelo Saintive afirma que poucos estados brasileiros têm a capacidade de colocar R$ 500 milhões em um fundo visando ações de descarbonização. “Os demais Estados brasileiros não têm essa capacidade dada a gestão fiscal que diverge da feita no Espírito Santo há 14 anos”, avalia.

Ainda segundo Marcelo, os impactos reais das iniciativas em solo capixaba serão medidos por indicadores de desempenho, com informações anuais prestadas pelas empresas ao Banco BTG (gestor do fundo) e ao governo do Estado.

“As mudanças climáticas estão por aí e precisamos enfrentar isso com linhas de crédito que o Bandes já tem, mas também com estruturação do Fundo de Descarbonização, que vai poder viabilizar vários projetos de hidrogênio verde, biometano e eletrificação dos transportes”, exemplifica o gestor.

Os projetos relacionados ao Fundo de Descarbonização do Espírito Santo serão levados pelo governo do Estado à 30ª Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, no Pará. O evento começa na próxima segunda-feira (10) reunindo líderes de outras unidades federativas e representantes de diversos países.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta