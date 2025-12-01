Parque é criado para proteger ave em extinção encontrada apenas no ES
O Governo do Espírito Santo publicou um decreto que cria o Parque Estadual Saíra-Apunhalada (PESA), nesta segunda-feira (1°), para proteger a saíra-apunhalada, ave capixaba considerada uma das mais ameaçadas do mundo. Atualmente, apenas 22 indivíduos da espécie foram registrados na natureza. Com extensão de 234,6 hectares, a unidade de conservação está localizada em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, e é a primeira criada pelo Estado desde 2010.
A região abriga cerca de 31 espécies em risco de extinção, como o sagui-da-serra, a abelha-uruçu-capixaba e o sapinho-de-ouro, além de proteger o último grande remanescente de Mata de Caetés e áreas do Ribeirão Caetés. O PESA deve promover também o ecoturismo, a educação ambiental e atividades de observação da natureza.