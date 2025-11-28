Desenvolvimento

Confira projetos socioambientais no ES que vão receber recursos da Petrobras

Quatro iniciativas nas áreas de desenvolvimento econômico sustentável e educação foram selecionadas para dividir aporte de R$ 28,3 milhões

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:59

Gerente executivo da Petrobras, José Maria Rangel participou da cerimônia de assinatura com projetos do ES Crédito: Fernando Pereira/Petrobras

Quatro projetos nas áreas de desenvolvimento econômico sustentável e educação no Espírito Santo vão dividir um aporte de R$ 28,3 milhões da Petrobras. As ações vão atender moradores das cidades da Grande Vitória, de Linhares e São Mateus, no Norte do Estado e também de cidades do litoral Sul.

As iniciativas fazem parte do Programa Petrobras Socioambiental, que busca promover desenvolvimento sustentável nas áreas próximas às operações da companhia.

Na linha de Desenvolvimento Econômico Sustentável, foram aprovados o Projeto Cabruca - Rede de Mulheres para o Desenvolvimento Sustentável, da Plural Cooperativa, que atuará em Linhares e São Mateus.

Outro aprovado foi o projeto Marisqueiras em Rede, da Associação de Pescadores de Jacaraípe (Aspej), que beneficiará comunidades de Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, Vila Velha, Vitória, Cariacica e Serra.

Outro contemplado foi a Escola Multidisciplinar Profissionalizante de Artes e Ofícios, do Instituto Goia, que atenderá Vitória e Serra.

Na linha de Educação, foi selecionado o projeto Viva Vida Esporte e Cidadania, do Instituto Viva Vida, que oferecerá atividades esportivas educacionais gratuitas em Vitória, Vila Velha, Serra, Linhares e Anchieta, promovendo o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes no contraturno escolar.

Os projetos vão beneficiar diretamente diversas comunidades capixabas, promovendo ações que aliam cuidado ambiental, desenvolvimento social e econômico. Segundo a Petrobras, a iniciativa está alinhada com os valores da companhia, especialmente o compromisso com a sustentabilidade e o cuidado com as pessoas, gerando valor para a sociedade com visão de longo prazo.

Durante o evento de apresentação dos projetos contemplados, a Petrobras também formalizou a doação de cerca de 140 notebooks para 11 instituições do Estado. Confira abaixo as beneficiadas:

Em Vitória

Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo (Fundaes);

Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-5 Maria Ortiz;

Associação de Moradores do Barro Vermelho e Santa Luiza.

Em Anchieta

Associação dos Piscicultores da Lagoa de Mãe-Bá

Em Linhares

Associação de Moradores e Amigos de Povoação;

Associação dos Pescadores e Assemelhados de Povoação;

Associação de Artesanato de Povoação do Rio Doce;

Associação de Moradores do Bairro Aviso;

Associação de Moradores de Lagoa da Viúva;

Associação de Moradores de Cacimbas;

Associação dos Pescadores e Extrativistas e Remanescentes de Quilombo de Degredo.

A cerimônia de assinatura simbólica aconteceu na quinta-feira (27), no Edifício Vitória (Edivit), com a presença do gerente executivo de Responsabilidade Social da Petrobras, José Maria Rangel; do gerente geral da unidade do Espírito Santo, Gilvan Lima; do gerente do ativo de processamento de gás do Espírito Santo, Luiz Carlos Fiorim; Fabrício Noronha, secretário de Cultura do Espírito Santo; e Ramon Moreira, subsecretário de Fomento de Negócios Sustentáveis e Investimentos de Impacto do Espírito Santo.

Os projetos aprovados

Linha de Atuação: Desenvolvimento Econômico Sustentável

Projeto Cabruca - Rede de Mulheres para o Desenvolvimento Sustentável — Proposto pela Plural Cooperativa, tem o objetivo de constituir uma rede colaborativa de mulheres atuantes para promover o empreendedorismo sustentável na busca de renda, trabalho digno, cidadania e o protagonismo em suas histórias. A proposta prevê a estruturação do espaço físico dos Núcleos Comunitários da Rede de Mulheres; oficinas e outras ações com abrangência nos municípios de Linhares e São Mateus



Proposto pela Plural Cooperativa, tem o objetivo de constituir uma rede colaborativa de mulheres atuantes para promover o empreendedorismo sustentável na busca de renda, trabalho digno, cidadania e o protagonismo em suas histórias. A proposta prevê a estruturação do espaço físico dos Núcleos Comunitários da Rede de Mulheres; oficinas e outras ações com abrangência nos municípios de Linhares e São Mateus Marisqueiras em Rede — Proposto pela Associação de Pescadores de Jacaraípe (Aspej), tem como objetivo estabelecer uma rede de marisqueiras no litoral centro-sul do Espírito Santo e, dessa forma, proporcionar condições para o desenvolvimento socioeconômico sustentável fomentando a maricultura como alternativa produtiva. As ações vão fortalecer as comunidades pesqueiras, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida por meio de capacitações técnicas e qualificações das marisqueiras. Serão atendidas comunidades dos municípios de Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, Vila Velha, Vitória, Cariacica e Serra.



Proposto pela Associação de Pescadores de Jacaraípe (Aspej), tem como objetivo estabelecer uma rede de marisqueiras no litoral centro-sul do Espírito Santo e, dessa forma, proporcionar condições para o desenvolvimento socioeconômico sustentável fomentando a maricultura como alternativa produtiva. As ações vão fortalecer as comunidades pesqueiras, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida por meio de capacitações técnicas e qualificações das marisqueiras. Serão atendidas comunidades dos municípios de Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, Vila Velha, Vitória, Cariacica e Serra. Escola Multidisciplinar Profissionalizante de Artes e Ofícios (Empao) — O projeto do Instituto Goia visa promover a formação de mão de obra técnica especializada na restauração e recuperação de edifícios de interesse histórico, contribuindo para a diminuição da taxa de desemprego e melhorando a qualidade de vida de jovens em situação de vulnerabilidade social a partir da preservação do patrimônio cultural. Serão atendidos os municípios de Vitória e Serra.



Linha de Atuação: Educação



Viva Vida Esporte e Cidadania — Proposto pelo Instituto Viva Vida, o projeto tem como objetivo promover acesso gratuito a atividades esportivas educacionais nas modalidades de futsal, futebol de areia, basquetebol, ginástica rítmica e bodyboarding, permitindo o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em um contexto prazeroso e saudável, no contraturno escolar. Também faz parte do objetivo do projeto oferecer atividades complementares aos beneficiários e familiares, como festivais, palestras e rodas de conversa. Serão atendidos os municípios de Serra, Vitória, Vila Velha, Linhares e Anchieta.



