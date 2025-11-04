Home
Atitude Sustentável antecipa debate da COP 30 com foco na descarbonização

Wanessa Eustachio

Analista de Comunicação / [email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11:40

Encontro das Águas, evento da editoria Atitude Sustentável patrocinado pela Arcelor Mittal
No dia 6 de novembro, o evento Atitude Sustentável será realizado na sede da Rede Gazeta, em Vitória, com foco no tema da descarbonização e na construção de uma economia de baixo carbono no Estado.

Atitude Sustentável antecipa debate da COP 30 com foco na descarbonização

Reunindo especialistas, gestores públicos e representantes do setor produtivo, o painel vai mostrar como o Espírito Santo tem se destacado nacionalmente em investimentos voltados à redução das emissões de gases de efeito estufa. O evento é aberto ao público e com inscrições gratuitas e limitadas.

Participam do debate o secretário de Meio Ambiente, Felipe Rigoni; o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive; e o professor titular da Ufes e coordenador do Núcleo de Qualidade do Ar (NQualiAr), Neyval Costa Reis Junior. A mediação desta conversa será feita pela jornalista da TV Gazeta, Daniela Abreu.

Financiamento verde e protagonismo capixaba

Entre os destaques do painel está o papel do financiamento público na aceleração da transição energética. Segundo Marcelo Saintive, o evento ocorre em um momento estratégico para o Estado e para o país, com a COP 30 projetando o Brasil no centro das discussões globais sobre clima e desenvolvimento. “A proximidade da COP 30 coloca o país no centro do debate global sobre clima e desenvolvimento, e nós, como Estado, temos a oportunidade de mostrar que é possível crescer reduzindo emissões e gerando valor para toda a sociedade. É nesse ambiente de convergência que surgem soluções reais, parcerias estratégicas e novos investimentos, e o Bandes tem um papel estruturante nessa direção”, afirma.

O diretor-presidente destaca ainda que o banco vem redirecionando seu portfólio para iniciativas de transição energética, infraestrutura verde e inovação, além de ampliar instrumentos como o Fundo de Descarbonização. “Nossa visão é simples e desafiadora: financiar, hoje, a economia de baixo carbono que irá garantir o bem-estar das próximas gerações. O Bandes está preparado para ser um aliado estratégico de quem quer transformar essa agenda em oportunidades concretas”, destacou.

Articulação de soluções sustentáveis

Idealizado como um “esquenta” para a COP 30, o encontro integra a jornada ESG da Rede Gazeta e reitera o papel do Espírito Santo na agenda climática nacional. “Reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento do Espírito Santo, eventos como o Atitude Sustentável vão além de simplesmente informar sobre a pauta da sustentabilidade”, afirma Mariana Lindenberg, coordenadora da Jornada ESG e gerente de planejamento comercial da Rede Gazeta.

Segundo Mariana Lindenberg, o projeto busca criar um ambiente propício ao debate, à inovação e à articulação entre políticas públicas e privadas, reunindo especialistas, empresários, representantes do governo e da sociedade civil para compartilhar conhecimento, apresentar soluções sustentáveis e fomentar parcerias estratégicas. Além de posicionar o Estado como um ator ativo e protagonista na construção de um futuro com menor impacto ambiental e maior competitividade econômica. “Dessa forma, a Rede Gazeta contribui para a capacitação de gestores públicos, empresários e da população local, auxiliando-os a compreender os desafios e oportunidades da transição verde, fortalecer o compromisso coletivo e alinhar as agendas regionais às metas globais de sustentabilidade”, complementa.

SERVIÇO:

  • Data: 06/11/2025 (quinta-feira)
  • Hora: 8h30
  • Local: Rede Gazeta, Vitória. (Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 90, Monte Belo, Vitória (ES). CEP 29053-315
  Inscrições: clique aqui
