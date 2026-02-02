Pássaros em risco de extinção são apreendidos em Jerônimo Monteiro
Nove pássaros silvestres foram apreendidos na localidade de Coqueiro, na zona rural de Jerônimo Monteiro, Sul do Espírito Santo, na sexta-feira (30). Segundo a Polícia Militar Ambiental, que divulgou o caso nesta segunda-feira (2), as aves eram mantidas ilegalmente em cativeiro e sem anilhas de identificação.
Entre os animais havia ainda um trinca-ferro e dois catataus, espécies que constam na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção do Espírito Santo. O responsável assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e os pássaros foram encaminhados ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), para passar por reabilitação e soltura na natureza.