A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Pássaros em risco de extinção são apreendidos em Jerônimo Monteiro

Publicado em 02/02/2026 às 15h11
Nove pássaros mantidos em cativeiro ilegalmente foram apreendidos em Jerônimo Monteiro, no Sul do ES
Nove pássaros mantidos em cativeiro ilegalmente foram apreendidos em Jerônimo Monteiro, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Militar Ambiental

Nove pássaros silvestres foram apreendidos na localidade de Coqueiro, na zona rural de Jerônimo Monteiro, Sul do Espírito Santo, na sexta-feira (30). Segundo a Polícia Militar Ambiental, que divulgou o caso nesta segunda-feira (2), as aves eram mantidas ilegalmente em cativeiro e sem anilhas de identificação.

Entre os animais havia ainda um trinca-ferro e dois catataus, espécies que constam na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção do Espírito Santo. O responsável assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e os pássaros foram encaminhados ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), para passar por reabilitação e soltura na natureza. 

Publicidade