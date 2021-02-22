Ações da Petrobras caem 20% e puxam Ibovespa para baixo; dólar chega a R$ 5,50

Ações da Petrobras abrem pregão em forte queda Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Atualização A reportagem foi atualizada com os novos números do mercado.

Já durante a tarde, por volta das 15h, as ações preferenciais da estatal estavam sendo vendidas a R$ 22,21, com uma leve recuperação diante do cenário visto de manhã. A queda estava em 18,70%. Já o Ibovespa operava em queda superior a 3%.

Bolsonaro indicou o general Joaquim Silva e Luna para comandar a estatal. Na última sexta-feira (19), após o anúncio do presidente, a Bolsa de Nova Iorque registrou queda de 15%.

No pregão desta segunda-feira (22), as ADRs (certificados de ações negociados no Estados Unidos) já registram queda de 16,41% em relação ao fechamento de sexta-feira, a US$ 8,40 cada, nas negociações antes da abertura do pregão.

O dólar chegou a ser cotado a R$ 5,50 na abertura do mercado por conta do risco de mais intervenções do governo federal na economia, elevando o temor do investidor. O câmbio também se recuperou levemente e, por volta das 15h, estava cotado em R$ 5,45.

A queda da cotação das ações da Petrobras também interferiu nos papéis de outras estatais, como Eletrobras e Banco do Brasil. Na instituição financeira, essa redução chegou ade 10,97%, sendo cotada a R$ 29,05. Já as ações da Eletrobras caíram até 9,75%, a R$ 26,27.

Somente na primeira hora de pregão, a Petrobras perdeu R$ 85,7 bilhões em valor de mercado. A companhia já havia registrado queda de 8%, com perda de R$ 28,2 bilhões.