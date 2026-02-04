Shopping Vitória faz aposta no mercado automotivo

Operação de venda de automóveis montada pelo Shopping Vitória. Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

Antes pontual, a presença de grupos automotivos em shoppings centers virou uma tendência. O Shopping Vitória firmou uma parceria com o Grupo Orletti, dos maiores na venda de carros no Estado, e a rede de concessionárias terá uma estrutura fixa de vendas na parte externa do centro comercial. Trata-se do primeiro movimento do shopping neste sentido. Em princípio, serão três marcas na operação: MG Motor, Geely e Jetur.

Veja também Donos de área rescindem contrato com empresa que faria complexo logístico gigante na Serra

"A gente olha o mercado automotivo como promissor, como algo que vem dando muito resultado. É algo diferente, porque antes só fazíamos ações dentro do shopping, agora, estamos indo para fora com um empreendimento que funcionará por tempo indeterminado. Estamos atentos às oportunidades, dentro e fora do mal, e estamos dispostos a conversar com outros atores do mercado automotivo", assinalou o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto. "O faturamento do Shopping Vitória com estandes e locações voltadas ao setor automotivo e serviços relacionados dobrou em 2025, na comparação com 2024".

“O shopping reúne uma concentração muito qualificada de público e as principais marcas do Estado, o que dialoga diretamente com o perfil dos nossos clientes. Além da localização estratégica, é um espaço por onde circula gente de todo o Espírito Santo, não apenas da Grande Vitória. Isso cria um ambiente favorável para apresentar novos modelos e tecnologias”, explicou Wagner Orletti, CEO do Grupo Orletti.

Todo mundo está de olho nos carros eletrificados (elétricos e híbridos), cujas vendas, no Brasil, cresceram 26%, em 2025, batendo em 223,9 mil unidades. No geral, a comercialização de carros novos, no país, cresceu apenas 2,1%, no ano passado.

A Gazeta integra o Saiba mais