Shopping Vitória inaugura 4ª expansão e mira os próximos movimentos

Nova ala construída no Shopping Vitória. São dezesseis novas lojas. Crédito: Divulgação/SV

O Shopping Vitória inaugurou, nesta quinta-feira (30), a sua quarta expansão desde 1993, quando abriu as portas. A chamada Ala Parque conecta a entrada principal, pela avenida Américo Buaiz, com a entrada da Baía de Vitória, pela rua Victor Civita. São dezesseis novas lojas (2,7 mil m² de área bruta locável) no lugar onde ficavam as Lojas Americanas (que saiu do shopping) e a Camicado (que segue lá, mas em outra posição). Um investimento de R$ 20 milhões que, de certa forma, encerra um ciclo.

"O Shopping Vitória está sempre investindo e buscando boas soluções. Mas não vejo, por ora, novas expansões dentro do que chamamos de caixa fechada. O que vejo agora é um crescimento no modelo open mal, com uma integração maior com o entorno, com mais ambientes ao ar livre. Não estou dizendo que isso acontecerá agora, não tem nada para 2026, mas é para onde enxergo os próximos passos do Shopping Vitória. Nossos movimentos seguem sempre três eixos: mercado, clientes e lojistas. Eles são a nossa bússola", explicou Américo Buaiz Filho, sócio e fundador do Shopping Vitória.

"Importante dizer que estamos sempre atentos às oportunidades de aproveitarmos áreas ociosas (técnica, administrativa e outras) dentro do empreendimento. Já fizemos muito isso ao longo dos anos e vamos continuar fazendo. A própria Ala Parque é um exemplo disso. Havia uma fila de interessados para assumir o espaço que era das Americanas, mas enxergamos uma oportunidade para ampliar o espaço e para abrimos dezesseis novas operações. É olhar os detalhes e focar na qualificação", disse o empresário.

Os empreendimentos imobiliários que estão saindo no entorno do Shopping Vitória, muito embora sejam de sociedades diferentes, estão em linha com o que está acontecendo no mercado de shoppings em várias cidades do país. A ideia é adensar e, consequentemente, criar uma simbiose. O open mal que vem sendo estudado pode utilizar áreas do próprio shopping ou terrenos do entorno. Nada está fechado, mas o longo prazo do mais importante centro comercial do Espírito Santo passa por aí.

