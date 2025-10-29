Nova operação de guindastes gigantes é inaugurada e capacidade para contêineres cresce em VV

Operação de dois do três portêneires do Terminal Portuário de Vila Velha. Crédito: Fernando Madeira

A Log-In Logística inaugurou, na manhã desta quarta-feira (29), a operação remota dos três portêineres (maiores estruturas para movimentação de cargas do porto) em operação no Terminal Portuário de Vila Velha, o TVV. O objetivo da companhia responsável pelo único terminal de contêineres do Espírito Santo é ampliar a capacidade de movimentação em até 20%. O investimento feito nas estruturas ficou em R$ 44 milhões.

"Antes, os operadores ficavam nos próprios portêineres, não havia alternativa. Agora, a partir de um sistema que compramos da Siemens, eles ficam em uma sala dentro da área administrativa, operando as estruturas, que são as maiores do porto, por meio de câmeras e controles remotos. Trata-se de uma aparelhagem usada nos portos mais modernos do mundo, estimamos que a nossa capacidade de movimentação de cargas seja ampliada em até 20%. Um portêiner, na operação antiga, fazia 25 movimentos por hora, agora, devemos chegar a 30. Não é pouca coisa", disse Gustavo Paixão, diretor de Terminais da Log-In.

No ano passado, empurrado pela importação de carros elétricos e híbridos e pela exportação histórica de conilon, 359 mil TEUs (contêiner de 20 pés) foram movimentados no TVV. Em 2025, mesmo com a redução do ritmo do café, o primeiro semestre ficou em 182 mil TEUs. Se o desempenho se mantiver nos últimos seis meses do ano, o recorde de 2024 será batido. "O movimento exportador caiu, mas o importador segue muito forte. Segue entrando muito carro e estamos observando um aumento de máquinas de grande porte, fertilizantes e têxtil. Estamos investindo para dar conta de um crescimento que, acreditamos, será contínuo. O movimento de contêineres pelo TVV cresceu 58% entre 2020 e 2024. É uma expansão muito forte", assinalou Paixão.

Operador movimenta remotamente guindaste gigante em Vila Velha. Crédito: Abdo Filho

A Gazeta integra o Saiba mais