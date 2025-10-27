Abdo Filho
MedSênior dobra operação no Centro de Vitória

Trata-se de uma área de suporte para o plano de saúde capixaba com atuação em vários estados do Brasil. Mais de mil pessoas vão trabalhar no local

Vitória
Publicado em 27/10/2025 às 18h43
Nova operação de call center da MedSênior, no Centro de Vitória
Nova operação de call center da MedSênior, no Centro de Vitória. Crédito: Divulgação/MedSênior

A MedSênior concluiu um investimento de R$ 6 milhões na expansão das suas operações no Centro de Vitória. O espaço, que abriga o laboratório da operadora, o hub de inovação e o call center que atende a clientela do Brasil todo, dobrou de tamanho: de 3 mil metros quadrados para 6 mil m². Serão mais de mil pessoas trabalhando no local, que fica próximo da Curva do Saldanha.

Com 15 anos de mercado, o plano de saúde capixaba tem mais de 250 mil vidas em Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal. Com o objetivo de chegar a 1 milhão de clientes até 2030, a companhia vem tocando um forte plano de investimento. Neste ano, foram inauguradas quatro novas unidades: Vitória (ES), Campo Grande (RJ), Águas Claras (DF) e Recife (PE). A de São Paulo, na avenida Brasil, foi ampliada.

"O trabalho é contínuo. Estamos sempre investindo na ampliação de nossa rede de atendimento, focados na saúde integral", disse Maely Coelho. presidente da MedSênior.  

