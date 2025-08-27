Em expansão, MedSênior investe mais R$ 17 milhões em SP e no DF

Nova unidade da MedSênior, em Águas Claras, no Distrito Federal. Crédito: Divulgação/MedSênior

Com mais de 240 mil clientes espalhados por oito estados do Brasil, a operadora de saúde MedSênior, de Vitória, segue ampliando os seus serviços país afora. No próximo dia 3, em Águas Claras, no Distrito Federal, será inaugurado um hospital dia (onde são feitos procedimentos dos mais variados tipos que dispensam a permanência do paciente durante a noite) com centros de oftalmologia e quimioterapia. Um aporte de R$ 11 milhões.

Em São Paulo, a operadora capixaba fará um investimento de R$ 6 milhões para expandir a unidade da Avenida Brasil, que passará a ter um centros voltados para a saúde feminina, de diagnóstico geral e de oftalmologia. Atualmente, a MedSênior conta com seis unidades próprias em São Paulo - Av. Brasil, Av. Paulista, Tatuapé, Santana, Sumarezinho e Campinas. No Distrito Federal, com a chegada em Águas Claras, a MedSênior passa a contar com seis pontos de atendimento.

A MedSênior é especializada no atendimento ao público a partir dos 49 anos. Presidido pelo empresário Maely Coelho, a meta da companhia é chegar a 1 milhão de beneficiários até 2030. A taxa de expansão vem crescendo forte: no início de 2024 eram 140 mil, agora, são mais de 240 mil.

