Tarifaço: auxílio do governo do ES a empresas começa em R$ 160 milhões

O governo do Estado vai liberar R$ 160 milhões para auxiliar as empresas impactadas pela tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos em cima das exportações de café. O anúncio foi feito no final da tarde desta terça-feira (26), na abertura da Cachoeiro Stone Fair. O setor de rochas e o agronegócio são os mais atingidos no Espírito Santo.
A divisão dos recursos se deu da seguinte maneira: R$ 100 milhões de crédito de ICMS (imposto pago ao longo da cadeia, mas que o exportador não consegue debitar) e R$ 60 milhões em financiamento subsidiado (recurso que o Estado vai colocar para que o juro aos afetados fique mais baixo).
“Trata-se de um recurso inicial, podemos aumentar caso percebamos que há necessidade”, explicou o governador Renato Casagrande.
O projeto de lei para a liberação dos créditos de ICMS foi enviado para a Assembleia Legislativa. As linhas de crédito subsidiadas seguirão anúncio do governo federal. As empresas do Estado, com o aporte do governo, terão condições diferenciadas. As operações de financiamento serão pelo Bandes.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.