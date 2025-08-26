Tarifaço: auxílio do governo do ES a empresas começa em R$ 160 milhões

O governo do Estado vai liberar R$ 160 milhões para auxiliar as empresas impactadas pela tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos em cima das exportações de café. O anúncio foi feito no final da tarde desta terça-feira (26), na abertura da Cachoeiro Stone Fair. O setor de rochas e o agronegócio são os mais atingidos no Espírito Santo.



A divisão dos recursos se deu da seguinte maneira: R$ 100 milhões de crédito de ICMS (imposto pago ao longo da cadeia, mas que o exportador não consegue debitar) e R$ 60 milhões em financiamento subsidiado (recurso que o Estado vai colocar para que o juro aos afetados fique mais baixo).