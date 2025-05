Grandes fundos estrangeiros estão de olho no MedSênior

De olho em uma das maiores populações do planeta, que vem envelhecendo com enorme velocidade, grandes fundos de investimento, brasileiros e de fora, estão atentos às oportunidades que estão surgindo diante desta nova realidade. Entre elas está o mercado de saúde. São vários os movimentos de compra e venda de hospitais, clínicas, laboratórios e planos de saúde. Um dos que está sempre no mapa dos investidores, principalmente estrangeiros , é o MedSênior, que tem o empresário Maely Coelho como sócio majoritário (75%) e o Fundo Soberano de Singapura (Temasek) como sócio (15%) da operadora desde 2022.

Com atuação em oito estados (ES, SP, RJ, RS, PR, DF, MG e PE), mais de 200 mil clientes, faturamento de R$ 2,1 bilhões (2024) e lucro líquido de R$ 297,1 milhões (também em 2024), a companhia, que só atende quem tem mais de 49 anos, vem sendo muito assediada por grandes grupos de investidores do exterior, do mesmo nível da Temasek. Os sócios da operadora capixaba, fundada em 2010, manterão a estratégia de 'jogar parado'. Não vão sair de Vitória para buscar sócios, mas também não vão se negar a conversar com ninguém. Aliás, é o que já vêm fazendo há algum tempo, principalmente com interessados que estão vindo do exterior.