Estaleiro de Aracruz inicia montagem de plataforma gigante da Petrobras

Guindaste principal do Estaleiro Seatrium Aracruz, em Barra do Riacho Crédito: Abdo Filho

O estaleiro capixaba fará três módulos da P-84, que terá 20% de sua estrutura montada no Brasil, os outros 80% serão feitos na China e em Singapura. No pico de obra, serão 3,5 mil postos de trabalho. Atualmente, o estaleiro está construindo módulos para a P-82 e possui cerca de 5 mil trabalhadores diretos e indiretos mobilizados. A expectativa da Petrobras é de que os módulos de uma terceira plataforma, a P-85, comecem a ser construídos no Seatrium Aracruz no primeiro trimestre de 2026.

O mercado estima que o investimento total da Petrobras na P-84 e na P-85 beira os US$ 11 bilhões. A estatal não divulga os valores. O fato é que a construção dos módulos em Aracruz garantem movimentação para a indústria naval capixaba (e para a sua longa cadeia de fornecedores) até o início da próxima década.

As plataformas P-84 e P-85 serão da Petrobras e instaladas nos campos de Atapu e Sépia, em águas ultraprofundas (mais de 2 mil metros), no pré-sal da Bacia de Santos, com início de produção previsto entre 2029 e 2030, respectivamente. As embarcações são montadas como uma espécie de Lego, sendo que cada módulo é um bloco daquele. A Seatrium Limited é a antiga Sembcorp Marine, que foi a responsável pela construção do Estaleiro Jurong em Aracruz, inaugurado em 2014. A troca de nome se deu no começo de 2023, depois da incorporação da Keppel Offshore & Marine, outra gigante do setor, ao negócio.