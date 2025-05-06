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Indústria naval

Estaleiro de Aracruz inicia montagem de plataforma gigante da Petrobras

O navio-plataforma P-84 é uma das maiores estruturas de produção de petróleo já construídas no mundo, com capacidade para 225 mil barris de petróleo por dia

Públicado em 

06 mai 2025 às 06:38
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Guindaste principal do Estaleiro Seatrium Aracruz, em Barra do Riacho
Guindaste principal do Estaleiro Seatrium Aracruz, em Barra do Riacho Crédito: Abdo Filho
O Estaleiro Seatrium Aracruz, antigo Jurong, iniciou, na semana passada, a construção dos módulos do navio-plataforma P-84, da Petrobras. Trata-se de uma das maiores estruturas de produção de petróleo já construídas no mundo, com capacidade para 225 mil barris de petróleo por dia. A unidade vai ficar no campo de Atapu, no pré-sal da Bacia de Santos, e começa a funcionar em 2029. Para efeito de comparação, a produção total do Espírito Santo ficou, no ano passado, em pouco mais de 150 mil barris/dia, na média. Executivos da estatal vieram ao Estado do primeiro corte de chapa.
O estaleiro capixaba fará três módulos da P-84, que terá 20% de sua estrutura montada no Brasil, os outros 80% serão feitos na China e em Singapura. No pico de obra, serão 3,5 mil postos de trabalho. Atualmente, o estaleiro está construindo módulos para a P-82 e possui cerca de 5 mil trabalhadores diretos e indiretos mobilizados. A expectativa da Petrobras é de que os módulos de uma terceira plataforma, a P-85, comecem a ser construídos no Seatrium Aracruz no primeiro trimestre de 2026.
O mercado estima que o investimento total da Petrobras na P-84 e na P-85 beira os US$ 11 bilhões. A estatal não divulga os valores. O fato é que a construção dos módulos em Aracruz garantem movimentação para a indústria naval capixaba (e para a sua longa cadeia de fornecedores) até o início da próxima década.  
As plataformas P-84 e P-85 serão da Petrobras e instaladas nos campos de Atapu e Sépia, em águas ultraprofundas (mais de 2 mil metros), no pré-sal da Bacia de Santos, com início de produção previsto entre 2029 e 2030, respectivamente. As embarcações são montadas como uma espécie de Lego, sendo que cada módulo é um bloco daquele. A Seatrium Limited é a antiga Sembcorp Marine, que foi a responsável pela construção do Estaleiro Jurong em Aracruz, inaugurado em 2014. A troca de nome se deu no começo de 2023, depois da incorporação da Keppel Offshore & Marine, outra gigante do setor, ao negócio. 

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Primeiro corte de chapa para a construção da P-84, em Aracruz
Primeiro corte de chapa para a construção da P-84, em Aracruz Crédito: Divulgação/Petrobras

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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