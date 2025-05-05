BW Energy aprova investimento de mais de US$ 100 milhões no ES

De acordo com a companhia, o aporte tem o objetivo de adicionar 3 mil barris por dia à produção e 12 milhões de barris em reservas adicionais. Além disso, a meta é ampliar o tempo de atividade da produção e reduzir o custo de operação. O primeiro óleo dentro do projeto está previsto para o segundo semestre de 2027. A BW faz uma aposta firme em Golfinho. No início de abril, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Gás (ANP) estendeu a fase de produção do contrato de concessão do campo de 2031 para 2042. A produção líquida do campo de Golfinho atingiu uma média de 7,3 mil barris por dia, um aumento de 12% em relação ao trimestre anterior.