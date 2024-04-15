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Expansão

BW Energy prevê investimento de US$ 1 bi em campos de óleo e gás do ES

O investimento pode ser ainda maior. O plano da BW, que já foi apresentado à Agência Nacional do Petróleo, não considera outros projetos da empresa no Estado

Públicado em 

15 abr 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES Crédito: Cacá Lima/Agência Petrobras
A petroleira BW Energy, dona dos campos de produção de petróleo e gás natural de Golfinho, Camarupim, Camarupim Norte, Canapu e do bloco BM-ES-23, todos no mar do Espírito Santo, fará um investimento de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) na exploração e produção de seus ativos até 2031. Golfinho e Camarupim receberão grande parte dos aportes.
Até 2028, a BW Energy perfurará dois poços no campo de Golfinho, o que mais que dobrará a produção do campo, hoje em 10 mil barris por dia, permitindo ainda a oferta de 1,5 milhão de m³/dia de gás natural. Com o investimento, Golfinho terá sua performance ampliada até 2042, 15 anos além do que era previsto pela Petrobras.
Em Camarupim, será feita, até 2030, a interligação do gás ao FPSO Cidade de Vitória (comprada por US$ 70 milhões, em novembro do ano passado). Com isso, a produção de gás natural no Espírito Santo estará garantida ao menos até 2042. Importante destacar que a compra da plataforma deu à empresa  o controle operacional de toda a infraestrutura instalada, que inclui um gasoduto do campo de Golfinho até a unidade de tratamento de gás de Cacimbas, em Linhares.
O investimento pode ser ainda maior. O plano da BW, que já foi apresentado à Agência Nacional do Petróleo, não considera outros projetos da empresa no Estado. A companhia já recebeu autorização para continuar, até março de 2025, a sua avaliação em cima das seis descobertas de gás natural no bloco BM-ES-23 (Parque dos Doces), o que pode ampliar ainda mais o horizonte de produção no Espírito Santo.
BW Energy prevê investimento de US$ 1 bi em campos de óleo e gás do ES
A BW Energy é a petroleira do Grupo BW, que possui mais de 80 anos e 18 empresas em diversas atividades no ambiente marítimo. Além da produção de petróleo, o conglomerado tem negócios no ramo de geração de energia eólica offshore, superbaterias e a maior frota de transporte de gases liquefeitos do mundo.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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