FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES Crédito: Cacá Lima/Agência Petrobras

Até 2028, a BW Energy perfurará dois poços no campo de Golfinho, o que mais que dobrará a produção do campo, hoje em 10 mil barris por dia, permitindo ainda a oferta de 1,5 milhão de m³/dia de gás natural. Com o investimento, Golfinho terá sua performance ampliada até 2042, 15 anos além do que era previsto pela Petrobras.

Em Camarupim, será feita, até 2030, a interligação do gás ao FPSO Cidade de Vitória (comprada por US$ 70 milhões, em novembro do ano passado). Com isso, a produção de gás natural no Espírito Santo estará garantida ao menos até 2042. Importante destacar que a compra da plataforma deu à empresa o controle operacional de toda a infraestrutura instalada, que inclui um gasoduto do campo de Golfinho até a unidade de tratamento de gás de Cacimbas, em Linhares.

O investimento pode ser ainda maior. O plano da BW, que já foi apresentado à Agência Nacional do Petróleo, não considera outros projetos da empresa no Estado. A companhia já recebeu autorização para continuar, até março de 2025, a sua avaliação em cima das seis descobertas de gás natural no bloco BM-ES-23 (Parque dos Doces), o que pode ampliar ainda mais o horizonte de produção no Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. BW Energy prevê investimento de US$ 1 bi em campos de óleo e gás do ES