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Gastronomia

Almoço saudável: 5 receitas leves com vegetais para o dia a dia

Confira opções práticas e deliciosas para variar o cardápio com mais cor, sabor e nutrientes
Portal Edicase

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Publicado em 05 de Maio de 2026 às 13:54

Frango refogado com legumes e gergelim (Imagem: nadianb | Shutterstock)
Frango refogado com legumes e gergelim Crédito: Imagem: nadianb | Shutterstock
Manter uma alimentação equilibrada no dia a dia pode ser mais simples do que parece, especialmente quando os vegetais ganham espaço no prato. Além de serem fontes importantes de fibras, vitaminas e minerais, eles ajudam a compor refeições leves, nutritivas e cheias de sabor. Com combinações práticas e ingredientes acessíveis, é possível preparar receitas que promovem saciedade sem pesar na digestão.
A seguir, confira 5 receitas leves com vegetais para incluir no almoço!

1. Frango refogado com legumes e gergelim

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de brócolis em floretes
  • 1 cenoura cortada em rodelas finas
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1/2 pimentão verde cortado em tiras
  • 1/2 cebola fatiada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de gergelim branco e preto
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Acrescente o frango e refogue até dourar por todos os lados. Adicione a cenoura, os pimentões e o brócolis e cozinhe por 5 a 7 minutos, mexendo ocasionalmente, até que os legumes fiquem macios, mas ainda firmes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem para incorporar os sabores. Finalize com o gergelim e sirva em seguida.

2. Salada morna de abobrinha com grão-de-bico

Ingredientes

  • 2 abobrinhas cortadas em meia-lua
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cebola-roxa fatiada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite e refogue a abobrinha até dourar levemente. Transfira para uma tigela e misture com o grão-de-bico, o tomate e a cebola-roxa. Tempere com o restante do azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha e sirva.

3. Berinjela recheada com ricota e espinafre

Ingredientes

  • 2 berinjelas
  • 200 g de ricota amassada
  • 1 xícara de chá de espinafre picado
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte as berinjelas ao meio e retire parte da polpa. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Desligue o fogo e misture com a ricota. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Recheie as berinjelas com a ricota e o espinafre. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
Salada de quinoa com vegetais e queijo feta (Imagem: Cook Shoots Food | Shutterstock)
Salada de quinoa com vegetais e queijo feta Crédito: Imagem: Cook Shoots Food | Shutterstock

4. Salada de quinoa com vegetais e queijo feta

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 xícaras de chá de água
  • 10 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1 pepino cortado em cubos
  • 1/2 pimentão amarelo cortado em cubos
  • 1/4 de cebola-roxa picada
  • 1/2 xícara de chá de azeitona preta sem caroço
  • 100 g de queijo feta cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de folhas de rúcula
  • 2 colheres de sopa de coentro picado
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e a água e cozinhe em fogo médio por 15 a 20 minutos, ou até que os grãos fiquem macios e a água seque completamente. Desligue o fogo e espere esfriar. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, os tomates-cereja, o pepino, o pimentão amarelo, a cebola-roxa, a azeitona, as folhas de rúcula e o queijo feta. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente. Finalize com coentro e sirva em seguida.

5. Omelete de espinafre e tomate

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de espinafre picado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 colher de sopa de cebola picada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos até ficarem homogêneos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o espinafre, o tomate e a cebola. Aqueça o azeite em uma frigideira e despeje a mistura. Cozinhe em fogo baixo até firmar. Vire com cuidado para dourar do outro lado. Sirva em seguida.

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