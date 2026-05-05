Pedro lidera artilharia de nomes cotados para Copa desde última convocação

A menos de duas semanas para a convocação para a Copa do Mundo, os atacantes brasileiros seguem no radar de Carlo Ancelotti, uns para se assegurarem na lista da seleção e outros para tentarem garantir uma vaga nos últimos instantes. Dentre os nomes cotados, quase todos balançaram as redes nos últimos dias, e o UOL levantou seus principais números desde o último amistoso do Brasil, disputado contra a Croácia, no dia 31 de março.
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No sábado, Igor Thiago e Luiz Henrique foram às redes. O primeiro marcou na vitória por 3 a 0 do Brentford contra o West Ham, enquanto o segundo fez um golaço na derrota do Zenit para o CSKA Moscou. No domingo, cinco nomes marcaram: Pedro (contra o Vasco), Vini Jr (contra o Espanyol), Matheus Cunha (contra o Liverpool), Endrick (contra o Rennes) e Rayan (contra o Crystal Palace).
O destaque ficou com o camisa 7 do Real Madrid, que anotou dois gols. Por fim, João Pedro fez uma pintura na segunda-feira. Embora o Chelsea tenha perdido para o Nottingham Forest, o atacante marcou para os Blues com uma bicicleta. Dos principais atacantes cotados para Copa, apenas Neymar e Gabriel Martinelli não marcaram, mas também não foram a campo. O camisa 10 do Santos foi poupado da partida contra o Palmeiras, enquanto o jogador do Arsenal não saiu do banco contra o Fulham.
Pedro na liderança da artilharia
Embora nunca tenha sido convocado por Ancelotti, Pedro tem despontado como um nome forte na reta final da análise do treinador o italiano esteve no Maracanã, no último domingo, para acompanhar Flamengo 2 x 2 Vasco, que teve gol do camisa 9 rubro-negro. O atacante do Fla é o "artilheiro" entre os atacantes desde o último amistoso, com oito gols em 10 jogos. Ele também é o que precisa de menos tempo para marcar, com uma bola na rede a cada 76 minutos.
Abaixo de Pedro aparecem Vini Jr e Igor Thiago. O camisa 7 do Real, que está praticamente garantido na Copa, marcou quatro vezes em 7 partidas. Já o centroavante do Brentford foi às redes três vezes em apenas 4 jogos e é o segundo que menos precisa de tempo para marcar um gol a cada 120 minutos. Martinelli é o único que não balançou as redes desde a última convocação. Em sete partidas, o atacante do Arsenal deu apenas uma assistência.
Matheus Cunha, João Pedro, Luiz Henrique, Rayan e Endrick marcaram duas vezes cada. Os três primeiros são constantemente chamados por Ancelotti e devem estar na Copa. Já entre os dois últimos, Endrick se destacou mais que Rayan, com duas assistências no período o camisa 9 do Lyon também teve uma atuação de destaque contra o Paris Saint-Germain recentemente.
Raphinha, Rodrygo e Estêvão não foram considerados. O primeiro se lesionou na última Data Fifa e ainda não voltou a campo, mas deve retornar para a Copa. Rodrygo, por sua vez, já sabe que estará fora do torneio após lesionar gravemente o joelho. O caso mais incerto é de Estêvão, que teve lesão de grau 4 na coxa e luta para se recuperar a tempo do Mundial.
E o Neymar?
O meia-atacante do Santos, que ainda não foi chamado por Ancelotti, busca convencer o treinador de que está bem fisicamente para ir à Copa. Para isso, das 10 partidas que o Peixe fez desde a última Data Fifa, Neymar participou de seis, sendo titular e jogando os 90 minutos em todas elas.
Só que o desempenho ainda não anima. Ele marcou apenas um gol e deu uma assistência em 540 minutos em campo. Além disso, alguns resultados geraram críticas em cima do camisa 10 e da equipe santista em geral, como os empates contra Deportivo Recoleta e Coritiba.