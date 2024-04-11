Petróleo: fusão de Enauta e 3R interessa muito ao Espírito Santo

"A indústria do petróleo tem uma operação muito cara, portanto, ganhos de sinergia e eficiência, além de uma estrutura saudável de capital, são fundamentais para que as empresas consigam investir e ampliar a sua produção. Creio que esta consolidação é uma boa notícia para o Espírito Santo. Tudo dando certo, sairá daí uma empresa com muito mais capital e eficiente para conseguir enfrentar os desafios que a indústria do óleo e gás impõe", argumentou um experiente executivo do setor.