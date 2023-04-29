Petróleo e gás: "fornecedores precisam virar caixeiros-viajantes", diz Márcio Felix

Muita gente tem essa dúvida e é bom explicarmos. As empresas de petróleo são classificadas em algumas categorias. Temos as 'major oil', que são as gigantes do porte de Shell, ExxonMobil, Total, BP... Temos as companhias estatais, as 'nacional oils', onde estão companhias como Petrobras, PDVSA e Saudi Aramco, que é a maior empresa do mundo. E temos também as independentes, as 'junior oils', que são menores, claro, para os grandiosos padrões da indústria de óleo e gás. Toda a atividade delas está concentrada em exploração e produção, ou seja, não entram em atividades como distribuição, petroquímica e refino. Para termos uma ideia do poder desse mercado, nos Estados Unidos, são cerca de 9 mil empresas independentes. Boa parte da produção gigantesca dos Estados Unidos vem desses, muitas vezes, micro produtores. No Texas, em terra, chegou-se a produzir quase 5 milhões de barris de petróleo por dia em 200 mil poços. Ou seja, uma média, por poço, de 25 barris/dia, uma produção mínima. É uma enorme quantidade de empresas independentes, compondo um ecossistema com uma produção gigante, tocando operações que não seriam comercialmente viáveis para as empresas de grande porte. Hoje, no Brasil, temos algo perto de 30 independentes, portanto, há muito para crescer.