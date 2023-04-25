Cepemar Solar planeja mais que dobrar de tamanho em 2023

Placas fotovoltaicas para geração de energia solar Crédito: Unsplash

A Cepemar Solar, braço de energia solar do Grupo Cepemar, está apostando forte na microgeração de energia elétrica no Brasil e planeja crescer 125% em 2023. Se a meta de expansão for alcançada, a empresa vai bater os ótimos resultados de 2022, quando os resultados foram ampliados em 118%. Para isso, a empresa deve fazer investimentos da ordem de R$ 30 milhões ao longo do ano.

“A Alemanha, por exemplo, recebe 40% menos radiação solar do que o lugar menos ensolarado do Brasil e, mesmo assim, encontra-se em estágio avançado tanto de pesquisa quanto de instalações. Atualmente, a Alemanha detém 13,4% das placas fotovoltaicas em operação no mundo, ocupando o terceiro lugar no ranking de maiores capacidades instaladas da fotovoltaica, com cerca de 42,3 gigawatts (GW), atrás apenas de China e Japão. O Brasil, mesmo com território 24 vezes maior que o da Alemanha, assumiu recentemente a oitava colocação no ranking internacional. Ou seja, temos uma imensidão de oportunidades para produzir energia limpa no Brasil”, argumenta Nelson Chieppe Saldanha, diretor do Grupo Cepemar.

Hoje, a Cepemar Solar está em toda a região Sudeste e está expandindo seus negócios para Norte e Nordeste. “Temos projetos robustos para instalação de usinas solares em grandes empresas", assinala o executivo. Há projetos de todos os tamanhos. A demanda por serviços é crescente entre pessoas físicas, empresas de diferentes segmentos e, principalmente, indústrias. Além da sustentabilidade, o consumidor vem sendo fortemente pressionado, nos últimos anos, pela alta nos preços da energia elétrica.

Só em 2022, a Cepemar implantou projetos que totalizaram 3.208 MWh de geração de energia, o que daria para abastecer 301.300 casas em um ano. Esse volume de energia gerado representa 405 mil toneladas de redução de emissão de CO2, o equivalente a aproximadamente 18 mil árvores salvas.