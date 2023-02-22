Sicredi dá crédito de R$ 60 milhões a projetos de energia solar no ES

Aqui no Espírito Santo, em 2022, foram emprestados R$ 60 milhões, o que representa algo perto de mil unidades geradoras. “Percebemos um interesse do associado capixaba em buscar alternativas mais sustentáveis para seus negócios e sua vida, o que passa pelos gastos com energia elétrica. Neste sentido, o Sicredi entende a importância de fomentar a produção de energia limpa e renovável no campo e na cidade”, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port. O número é bastante relevante para as operações do Sicredi como um todo no Estado. Até novembro, a carteira de crédito capixaba da instituição estava em R$ 605 milhões.