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Financiamento

Sicredi dá crédito de R$ 60 milhões a projetos de energia solar no ES

A atividade, que vem crescendo forte em todo o país. Só no ano passado, no Brasil, a cooperativa injetou R$ 2,6 bilhões na geração fotovoltaica

Públicado em 

22 fev 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O Sicredi, mais antiga instituição financeira cooperativa do país, com 120 anos, está acelerando em território capixaba. Uma das apostas é financiar projetos de geração de energia solar - pequenos e grandes. A atividade, que vem crescendo forte em todo o país, tradicionalmente recebe crédito do Sicredi. Só no ano passado, no Brasil, a cooperativa injetou R$ 2,6 bilhões.
Aqui no Espírito Santo, em 2022, foram emprestados R$ 60 milhões, o que representa algo perto de mil unidades geradoras. “Percebemos um interesse do associado capixaba em buscar alternativas mais sustentáveis para seus negócios e sua vida, o que passa pelos gastos com energia elétrica. Neste sentido, o Sicredi entende a importância de fomentar a produção de energia limpa e renovável no campo e na cidade”, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port. O número é bastante relevante para as operações do Sicredi como um todo no Estado. Até novembro, a carteira de crédito capixaba da instituição estava em R$ 605 milhões.
De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a potência instalada da fonte solar fotovoltaica apresentou crescimento superior a 60% no ano passado. A matriz já responde por 11,2% do total de energia elétrica no Brasil. No ranking brasileiro de potência instalada, o Espírito Santo ocupa a 16ª posição. 
Data: 30/10/2019 - ES - Vitória - Placas fotovoltaicas instaladas na Ufes (Centro de Línguas) para geração de energia. Usina solar é a terceira maior do país e a maior do ES
Placas fotovoltaicas instaladas na Ufes (Centro de Línguas) para geração de energia Crédito: Fernando Madeira

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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