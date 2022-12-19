Sicredi avança no ES e pretende dobrar carteira de crédito em 2023

A mais antiga cooperativa de crédito do Brasil, com 120 anos de história, está com o pé no acelerador no Espírito Santo. Até novembro, a carteira de crédito capixaba da instituição estava em R$ 605 milhões. Para o ano que vem, a expectativa é dobrar de tamanho, superando R$ 1,2 bilhão.
Como todo o mercado bancário, a cooperativa, que tem mais de 6 milhões de clientes espalhados por todo o Brasil, está investindo pesado em tecnologia - serão R$ 500 milhões no ano que vem -, mas a abertura de agências segue sendo prioridade. Serão mais mil pontos em todo o país até 2025. O Espírito Santo está nesse pacote. O ano de 2022 terminará com 23 agências do Sicredi por aqui. Em 2023, serão mais 16. Em todo o país são 2,5 mil em operação.
A cooperativa de crédito fundada em 1902, em Nova Petrópolis, interior do Rio Grande do Sul, experimenta um forte crescimento nos últimos anos. Em 2010, as sobras (lucro na linguagem das cooperativas) ficaram em R$ 300 milhões. Para 2022, a expectativa é superar os R$ 5 bi. Os ativos, que eram de R$ 20,3 bi, estão em R$ 260 bilhões.