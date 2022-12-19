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Mercado bancário

Sicredi avança no ES e pretende dobrar carteira de crédito em 2023

A mais antiga cooperativa de crédito do Brasil, com 120 anos de mercado, está em franca expansão no país e também no Espírito Santo

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 16:10

Públicado em 

19 dez 2022 às 16:10
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fachada loja Sicredi
Fachada de agência do Sicredi no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Sicredi
A mais antiga cooperativa de crédito do Brasil, com 120 anos de história, está com o pé no acelerador no Espírito Santo. Até novembro, a carteira de crédito capixaba da instituição estava em R$ 605 milhões. Para o ano que vem, a expectativa é dobrar de tamanho, superando R$ 1,2 bilhão.
Como todo o mercado bancário, a cooperativa, que tem mais de 6 milhões de clientes espalhados por todo o Brasil, está investindo pesado em tecnologia - serão R$ 500 milhões no ano que vem -, mas a abertura de agências segue sendo prioridade. Serão mais mil pontos em todo o país até 2025. O Espírito Santo está nesse pacote. O ano de 2022 terminará com 23 agências do Sicredi por aqui. Em 2023, serão mais 16. Em todo o país são 2,5 mil em operação.
A cooperativa de crédito fundada em 1902, em Nova Petrópolis, interior do Rio Grande do Sul, experimenta um forte crescimento nos últimos anos. Em 2010, as sobras (lucro na linguagem das cooperativas) ficaram em R$ 300 milhões. Para 2022, a expectativa é superar os R$ 5 bi. Os ativos, que eram de R$ 20,3 bi, estão em R$ 260 bilhões. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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