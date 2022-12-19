Sicredi avança no ES e pretende dobrar carteira de crédito em 2023

Fachada de agência do Sicredi no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Sicredi

A mais antiga cooperativa de crédito do Brasil, com 120 anos de história, está com o pé no acelerador no Espírito Santo. Até novembro, a carteira de crédito capixaba da instituição estava em R$ 605 milhões. Para o ano que vem, a expectativa é dobrar de tamanho, superando R$ 1,2 bilhão.

Como todo o mercado bancário, a cooperativa, que tem mais de 6 milhões de clientes espalhados por todo o Brasil, está investindo pesado em tecnologia - serão R$ 500 milhões no ano que vem -, mas a abertura de agências segue sendo prioridade. Serão mais mil pontos em todo o país até 2025. O Espírito Santo está nesse pacote. O ano de 2022 terminará com 23 agências do Sicredi por aqui. Em 2023, serão mais 16. Em todo o país são 2,5 mil em operação.