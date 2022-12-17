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Apesar de tudo, Turismo responde por 8% dos empregos do ES

Historicamente, a atividade recebe pouca atenção no Espírito Santo, ainda assim, é responsável por empregar uma grande massa de trabalhadores

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 03:59

Públicado em 

17 dez 2022 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Bairro Praia do Canto vista da Ilha do Frade
Bairro Praia do Canto visto da Ilha do Frade Crédito: Ricardo Medeiros
Apesar da pouca atenção historicamente recebida no Espírito Santo, o Turismo responde por 8,1% dos empregos do Estado. Não é pouca coisa. Dados divulgados pelo Instituto Jones dos Santos Neves mostram que todas as atividades relacionadas ao setor empregavam, no terceiro trimestre de 2022, 161,6 mil trabalhadores.
O setor já é relevante no mercado de trabalho e há margem para crescimento. No Brasil, a atividade responde por 8,7% da massa de trabalhadores. Nos Estados do Sudeste, a proporção é ainda maior, 9,6%. No Rio de Janeiro, chega a 12,8%. 
Com um pouquinho mais de vontade política - de União, Estados e municípios - e atenção empresarial, o Turismo tem tudo para crescer e tornar-se uma atividade mais relevante no Estado. Quem entende do assunto afirma que o Espírito Santo precisa se vender melhor para fora dos seus limites. Os brasileiros e os estrangeiros precisam saber, por exemplo, que a Pedra Azul existe. As oportunidades estão no turismo de lazer e também de negócios. Segmentos grandes e que empregam muito - bares e restaurantes, hotelaria, transportes, entretenimento e outros - agradeceriam.  

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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Economia Empregos (ES) espírito santo Turismo no ES Turismo
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