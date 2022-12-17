Apesar de tudo, Turismo responde por 8% dos empregos do ES

O setor já é relevante no mercado de trabalho e há margem para crescimento. No Brasil, a atividade responde por 8,7% da massa de trabalhadores. Nos Estados do Sudeste, a proporção é ainda maior, 9,6%. No Rio de Janeiro, chega a 12,8%.

Com um pouquinho mais de vontade política - de União, Estados e municípios - e atenção empresarial, o Turismo tem tudo para crescer e tornar-se uma atividade mais relevante no Estado. Quem entende do assunto afirma que o Espírito Santo precisa se vender melhor para fora dos seus limites. Os brasileiros e os estrangeiros precisam saber, por exemplo, que a Pedra Azul existe. As oportunidades estão no turismo de lazer e também de negócios. Segmentos grandes e que empregam muito - bares e restaurantes, hotelaria, transportes, entretenimento e outros - agradeceriam.