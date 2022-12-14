ICMS: Rosa Weber dá respiro momentâneo de R$ 700 milhões ao ES

Rosa Weber, presidente do STF, e o governador Renato Casagrande Crédito: Divulgação/Secom-ES

A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, deu um respiro de algo perto de R$ 700 milhões ao governo do Estado em 2023, ano que promete ser desafiador do ponto de vista fiscal. Isso porque ela atendeu a um pedido feito pelos governadores - em reunião realizada segunda-feira (12) no STF - e interrompeu o julgamento dos processos que tratam do diferencial de alíquotas do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) entre Estados, a já famosa Difal.

"O ano que vem já será desafiador do ponto de vista fiscal, afinal, teremos de lidar com a redução de ICMS em cima de energia, telecomunicações e combustíveis estabelecida no ano passado pelo Congresso. Aqui no Espírito Santo, o impacto é de R$ 1,6 bilhão. Esse pedido de destaque da ministra Rosa nos dá uma certa tranquilidade para trabalhar", explicou o governador Renato Casagrande.

Mas a tranquilidade pode ser momentânea. No julgamento virtual, o placar estava 5 x 3 em favor dos contribuintes, portanto, faltava apenas um voto para a formação da maioria. Com a decisão de Rosa, o debate volta à estaca zero e será presencial. Se a presidente do STF não tivesse feito a intervenção, o medo dos governadores era ter de começar a devolver os recursos aos contribuintes já em 2023. Assim, o julgamento só voltará no ano que vem, já que o tribunal só tem mais três sessões presenciais em 2022, e os ministros terão de se posicionar novamente, podendo mudar de voto.