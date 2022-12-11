Automotivo: Grupo Lider busca expansão fora do eixo ES-Rio-Minas

É o primeiro passo rumo a novas fronteiras. O objetivo é, via compras e crescimento orgânico, crescer para o Sul e também para o Centro-Oeste. A pujança do agronegócio foi o fator decisivo para a escolha das regiões. "Furar o eixo Rio, Minas e Espírito Santo significa duas coisas: mais oportunidades de crescimento e sair da nossa zona de conforto. São Estados onde já estamos muito consolidados, claro, vamos continuar investindo, mas é bom quebrar um pouco isso, faz bem para todo mundo", explica o diretor e integrante do conselho executivo do Grupo Lider, Eloy Braz. "Além disso, surgiu uma ótima oportunidade em um Estado relevante como o Paraná e com a Toyota, que já era um namoro antigo".