Camarada Camarão chega a Vitória com Vila Velha no horizonte

Camarada Camarão é novo restaurante do Shopping Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Sylvio Drummond Mattos, CEO do grupo, que virá a Vitória para a inauguração da semana que vem, está de olho lá na frente. Até 2027, o Camarada Camarão terá 62 casas em funcionamento. Só no ano que vem serão abertas oito, sendo uma delas em Vila Velha. "Nosso negócio tem muita aderência com o negócio de shopping. Ainda não posso dizer qual, mas temos negociações bem adiantadas com um shopping de Vila Velha, em breve teremos novidades. A previsão é abrir o novo restaurante no ano que vem".

Há muito que o empresário queria vir para o Estado. "Estou de olho em Vitória há muito tempo, mas nunca encontramos o local ideal. A crise da pandemia fez com que aparecesse esta oportunidade no Shopping Vitória, com a vantagem de estarmos dentro de um centro comercial e de frente para uma das principais avenidas da cidade. A expectativa está lá no alto, estamos esperando um faturamento entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões no restaurante de Vitória no primeiro ano da operação".

Fundado em 2005, no Recife, o Camarada Camarão recebeu um aporte da gestora Vinci Partners, uma das maiores do país, em 2019. A injeção de recursos fez os investimentos em novos restaurantes decolarem nos últimos três anos.