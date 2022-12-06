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Investimento

Camarada Camarão chega a Vitória com Vila Velha no horizonte

Especializada em frutos do mar, a rede de restaurantes pernambucana está em forte expansão. Meta é ter 62 casas até 2027, duas no Espírito Santo

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 16:50

Públicado em 

06 dez 2022 às 16:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Camarada Camarão
Camarada Camarão é novo restaurante do Shopping Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
Na próxima quarta-feira (14), o Grupo Drumattos abre as portas de sua primeira operação no Espírito Santo, o restaurante Camarada Camarão, o vigésimo da rede. Com 1,6 mil m², 10 metros de pé direito e 400 lugares, trata-se de um dos maiores do grupo, que também é dono do fast food Camarão & Cia. Um investimento que deve chegar aos R$ 12,5 milhões (R$ 7,5 milhões do Grupo Drumattos e R$ 5 milhões do Shopping Vitória).
Sylvio Drummond Mattos, CEO do grupo, que virá a Vitória para a inauguração da semana que vem, está de olho lá na frente. Até 2027, o Camarada Camarão terá 62 casas em funcionamento. Só no ano que vem serão abertas oito, sendo uma delas em Vila Velha. "Nosso negócio tem muita aderência com o negócio de shopping. Ainda não posso dizer qual, mas temos negociações bem adiantadas com um shopping de Vila Velha, em breve teremos novidades. A previsão é abrir o novo restaurante no ano que vem".
Há muito que o empresário queria vir para o Estado. "Estou de olho em Vitória há muito tempo, mas nunca encontramos o local ideal. A crise da pandemia fez com que aparecesse esta oportunidade no Shopping Vitória, com a vantagem de estarmos dentro de um centro comercial e de frente para uma das principais avenidas da cidade. A expectativa está lá no alto, estamos esperando um faturamento entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões no restaurante de Vitória no primeiro ano da operação".
Fundado em 2005, no Recife, o Camarada Camarão recebeu um aporte da gestora Vinci Partners, uma das maiores do país, em 2019. A injeção de recursos fez os investimentos em novos restaurantes decolarem nos últimos três anos.
Uma curiosidade: os 19 restaurantes da rede consomem algo próximo a 40 toneladas por mês de camarão. Todo o produto é produzido por duas fazendas de água salgada localizadas no Nordeste. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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