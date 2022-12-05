Megafusão de cooperativas de crédito do ES mira expansão para a Bahia

Em um mercado cada vez mais concorrido e digital, corporações maiores e com mais recursos para investimento, principalmente em tecnologia, saem na frente. Este é o primeiro ponto a ser observado. A outra questão está no fato de que as duas instituições atuam em regiões muito próximas, portanto, haverá um forte movimento de sinergia e integração de estruturas. Este movimento possibilitará a abertura de uma nova janela, a do crescimento rumo à Bahia.
"A sinergia que faremos a partir da fusão vai liberar quadros importantes para focar na nossa expansão. Estamos trabalhando forte para ampliarmos a nossa presença na Bahia. Também temos uma tarefa importante na parte tecnológica, o mercado de capitais está indo forte por esse caminho", explicou Naílson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob/ES.
Hoje, o futuro Sicoob Conexão está em 27 municípios capixabas e em apenas três da Bahia.