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Negócios

Megafusão de cooperativas de crédito do ES mira expansão para a Bahia

Objetivo é aumentar a sinergia das atividades no Espírito Santo, investir forte em tecnologia, e ganhar mercado no quato maior Estado do Brasil

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 03:59

Públicado em 

05 dez 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sede do Sicoob
Agência do Sicoob em Linhares, Norte do Estado Crédito: Sicoob/Divulgação
Se tudo der certo, até fevereiro de 2023 o Banco Central terá autorizado a fusão do Sicoob Norte com o Sicoob Leste Capixaba. A partir daí passará a operar o Sicoob Conexão, uma das maiores cooperativas financeiras do Brasil, com 187 mil cooperados, R$ 5,4 bi em ativos e R$ 1,1 bi de patrimônio líquido. E o que virá a partir daí?
Em um mercado cada vez mais concorrido e digital, corporações maiores e com mais recursos para investimento, principalmente em tecnologia, saem na frente. Este é o primeiro ponto a ser observado. A outra questão está no fato de que as duas instituições atuam em regiões muito próximas, portanto, haverá um forte movimento de sinergia e integração de estruturas. Este movimento possibilitará a abertura de uma nova janela, a do crescimento rumo à Bahia.
"A sinergia que faremos a partir da fusão vai liberar quadros importantes para focar na nossa expansão. Estamos trabalhando forte para ampliarmos a nossa presença na Bahia. Também temos uma tarefa importante na parte tecnológica, o mercado de capitais está indo forte por esse caminho", explicou Naílson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob/ES.
Hoje, o futuro Sicoob Conexão está em 27 municípios capixabas e em apenas três da Bahia. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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