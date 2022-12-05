Megafusão de cooperativas de crédito do ES mira expansão para a Bahia

Em um mercado cada vez mais concorrido e digital, corporações maiores e com mais recursos para investimento, principalmente em tecnologia, saem na frente. Este é o primeiro ponto a ser observado. A outra questão está no fato de que as duas instituições atuam em regiões muito próximas, portanto, haverá um forte movimento de sinergia e integração de estruturas. Este movimento possibilitará a abertura de uma nova janela, a do crescimento rumo à Bahia.