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Expansão

Mercado imobiliário: grupo "cria" nova área em região nobre de Vitória

Grupo Incospal está na fase final de um grande desmonte de rochas em uma área de 46,1 mil m² entre as avenidas Leitão da Silva e Reta da Penha

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 03:59

Públicado em 

01 dez 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Terreno em obras na Rua das Palmeiras, em Vitória
Terreno onde estão sendo retiradas as rochas, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O que antes era praticamente só pedra, está virando um novo (e valorizado) espaço de expansão imobiliária na concorridíssima Ilha de Vitória. A Tervap - Pitanga Mineração e Pavimentação, que faz parte do Grupo Incospal, do empresário Fernando Camargo, está na fase final de um grande desmonte de rochas em uma área de 46,1 mil m² entre as avenidas Leitão da Silva e Reta da Penha, no bairro Santa Lúcia. O terreno começa no antigo Cerimonial Itamaraty, hoje sede do PicPay, e acaba na rua das Palmeiras.
A licença para a derrocagem foi dada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória em março de 2019. Pelo ritmo dos trabalhos, tudo estará liberado no primeiro trimestre do ano que vem. De acordo com a Prefeitura de Vitória, estão sendo retirados dali 289.245 m³ de material. O terreno não tem frente nem para a Leitão da Silva e nem para a Reta da Penha, mas há áreas ociosas - principalmente na Reta da Penha - que fazem divisa com a nova área disponível. A expectativa é de que o terreno, por conta da localização, abrigue empreendimentos imobiliários.
O Grupo Incospal tem atividades nas mais diversas áreas e possui investimentos importantes no mercado imobiliário de Vitória. Procurado, o grupo preferiu não se pronunciar.

Nova área em Vitória

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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