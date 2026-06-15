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Letícia Gonçalves

Euclério Sampaio: "É lógico que Rose de Freitas tem chance"

Ex-senadora quer ser candidata ao Senado pelo MDB, partido presidido pelo prefeito de Cariacica no ES

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 13:38

Públicado em 

15 jun 2026 às 13:38
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Euclério Sampaio na solenidade de assinatura da ordem de serviço da 5ª Faixa da Segunda Ponte
Euclério Sampaio na solenidade de assinatura da ordem de serviço da 5ª Faixa da Segunda Ponte Rodrigo Zaca/Governo-ES
Presidente do MDB estadual, Euclério Sampaio já não soa tão reticente quando o nome da ex-senadora Rose de Freitas é mencionado como pré-candidata ao Senado. 

Após a saída do deputado federal Da Vitória (PP) do páreo, a emedebista é a mais lembrada por aliados do governador Ricardo Ferraço (MDB) como possível candidata ao posto.

Isso é natural, já que Rose nunca titubeou sobre a intenção de concorrer, ao contrário de outros ricardistas. 

Os obstáculos aos planos da ex-senadora, entretanto, eram evidentes dentro da Executiva estadual do próprio partido.

A prioridade do MDB é (reeleger) Ricardo Ferraço para o governo. Mas é lógico que a Rose tem chance. Nós vamos decidir com a Executiva depois de ouvir o nosso grupo político

Euclério Sampaio Prefeito de Cariacica e presidente estadual do MDB


"Estamos conversando e vamos bater o martelo nos próximos dias", completou o presidente estadual do partido.

O grupo político é composto, principalmente, por Ricardo e pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB).

Os dois, assim como o prefeito de Cariacica, participaram na manhã desta segunda da solenidade de assinatura da ordem de serviço das obras da 5ª faixa da Segunda Ponte. 

Casagrande também lembrou, de pronto, do nome de Rose como pré-candidata:

"Quem quer ser candidata ao Senado é a Rose. Aí é um assunto que cabe ao MDB. O MDB já tem o Ricardo na chapa e ele terá que consultar também outros partidos,  conversar com a Rose, conversar com o Euclério, que é o presidente do MDB".

Em 2022, Rose era senadora e tentou se reeleger, com o apoio de Casagrande e Ricardo. Foi derrotada por Magno Malta (PL).

Mas há outro possível candidato do grupo casagrandista/ricardista ao Senado, citado por Da Vitória na semana passada. 

Trata-se do deputado federal Gilson Daniel (Podemos).

"O Gilson não manifestou interesse (em ser candidato a senador). O prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), é que trouxe o nome do Gilson para a gente fazer uma avaliação", contou Casagrande.

"Mas o Gilson tem a decisão tomada de ser candidato a deputado federal. Estamos esperando ele trazer se tem interesse ou não em se deslocar para a gente poder discutir o nome dele."

Coluna Letícia Gonçalves entrevista Rose de Freitas, candidata ao Senado
Rose de Freitas durante as eleições de 2022 Fernando Madeira
Já Ricardo, como lhe é habitual, saiu pela tangente quando a coluna mencionou as eleições de 2026.

Há duas incógnitas sobre a chapa majoritária, a ser formada por um candidato ao Palácio Anchieta, um vice e dois candidatos ao Senado.

O candidato ao governo é Ricardo. Um dos concorrentes ao cargo de senador é Casagrande. Faltam os outros dois.

Rose, por manter-se firme diante de desistências de aliados, adquiriu certa vantagem na corrida pelo Senado.

A vaga de vice é, hoje, pleiteada pelo PDT do ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal e pela federação formada por PP e União Brasil.

Da Vitória, como presidente estadual da federação, deixou claro que não vai ser candidato a senador, mas que a União Progressista faz questão de indicar o vice.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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