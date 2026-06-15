Euclério Sampaio: "É lógico que Rose de Freitas tem chance"





"Estamos conversando e vamos bater o martelo nos próximos dias", completou o presidente estadual do partido.





O grupo político é composto, principalmente, por Ricardo e pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB).





Os dois, assim como o prefeito de Cariacica, participaram na manhã desta segunda da solenidade de assinatura da ordem de serviço das obras da 5ª faixa da Segunda Ponte.





Casagrande também lembrou, de pronto, do nome de Rose como pré-candidata:





"Quem quer ser candidata ao Senado é a Rose. Aí é um assunto que cabe ao MDB. O MDB já tem o Ricardo na chapa e ele terá que consultar também outros partidos, conversar com a Rose, conversar com o Euclério, que é o presidente do MDB".





Em 2022, Rose era senadora e tentou se reeleger, com o apoio de Casagrande e Ricardo. Foi derrotada por Magno Malta (PL).





Mas há outro possível candidato do grupo casagrandista/ricardista ao Senado, citado por Da Vitória na semana passada.





Trata-se do deputado federal Gilson Daniel (Podemos).





"O Gilson não manifestou interesse (em ser candidato a senador). O prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), é que trouxe o nome do Gilson para a gente fazer uma avaliação", contou Casagrande.





"Mas o Gilson tem a decisão tomada de ser candidato a deputado federal. Estamos esperando ele trazer se tem interesse ou não em se deslocar para a gente poder discutir o nome dele."



