Em meio ao escândalo do caso Vorcaro, Flávio Bolsonaro deve vir ao ES em julho

O impacto da divulgação das conversas entre Flávio e o banqueiro, como indicam pesquisas de intenção de voto, foi negativo, mas nada que abale os bolsonaristas fiéis, que ignoram e/ou tergiversam sobre o assunto.
Publicado em 09 de Junho de 2026 às 14:55
Públicado em
O impacto da divulgação das conversas entre Flávio e o banqueiro, como indicam pesquisas de intenção de voto, foi negativo, mas nada que abale os bolsonaristas fiéis, que ignoram e/ou tergiversam sobre o assunto.
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta