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Letícia Gonçalves

Em meio ao escândalo do caso Vorcaro, Flávio Bolsonaro deve vir ao ES em julho

Pré-candidato à Presidência da República pelo PL vai participar de encontro estadual da sigla

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 14:55

Públicado em 

09 jun 2026 às 14:55
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Flávio Bolsonaro
O senador Flávio Bolsonaro concede entrevista coletiva à imprensa capixaba no Aeroporto de Vitória, cercado por apoiadores. Ele esteve no Espírito Santo em dezembro de 2025. Foto: Carlos Alberto Silva
O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) deve vir ao Espírito Santo no dia 18 de julho. 

Sob escrutínio desde o escândalo envolvendo a relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, Flávio tem mantido agendas públicas e foi até aos Estados Unidos, recentemente, ver o presidente Donald Trump.

Em Vitória, a previsão é que ele participe do encontro estadual do PL, comandado pelo senador Magno Malta.

Não vai ser, entretanto, a convenção do partido, quando as candidaturas são confirmadas. Afinal, o período das convenções, de acordo com o calendário eleitoral, começa em 20 de julho.

A presença de Flávio foi confirmada pela assessoria de imprensa do PL-ES.

Na prática, o encontro tem o objetivo de divulgar as pré-candidaturas já postas pela legenda, como a de Maguinha Malta, filha de Magno, que pretende disputar o Senado.

Também é uma demonstração de que o filho de Jair Bolsonaro não jogou a toalha, apesar dos contatos espúrios com Vorcaro. 

Flávio pediu milhões de reais ao banqueiro investigado pela Polícia Federal para, supostamente, financiar um filme sobre Jair.

O local e o horário do evento, ainda segundo o PL-ES, ainda não estão definidos.

A coluna entrou em contato também com a assessoria de imprensa do pré-candidato à Presidência da República, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.




Convite encontro do PL-ES em julho de 2026


"CLAMOR PELO BRASIL"

A última vez que Flávio Bolsonaro esteve no Espírito Santo foi em dezembro de 2025, para protagonizar um culto de "clamor pelo Brasil". Isso antes de o caso Vorcaro/Banco Master vir à tona.

Na ocasião, Magno não descartou que o PL lance um candidato próprio ao Palácio Anchieta, justamente para fazer palanque para o filho de Jair por aqui. Mas, até agora, essa ideia não avançou.

O impacto da divulgação das conversas entre Flávio e o banqueiro, como indicam pesquisas de intenção de voto, foi negativo, mas nada que abale os bolsonaristas fiéis, que ignoram e/ou tergiversam sobre o assunto.

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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