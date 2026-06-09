Em meio ao escândalo do caso Vorcaro, Flávio Bolsonaro deve vir ao ES em julho

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) deve vir ao Espírito Santo no dia 18 de julho.





Sob escrutínio desde o escândalo envolvendo a relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, Flávio tem mantido agendas públicas e foi até aos Estados Unidos, recentemente, ver o presidente Donald Trump.





Em Vitória, a previsão é que ele participe do encontro estadual do PL, comandado pelo senador Magno Malta.





Não vai ser, entretanto, a convenção do partido, quando as candidaturas são confirmadas. Afinal, o período das convenções, de acordo com o calendário eleitoral, começa em 20 de julho.





A presença de Flávio foi confirmada pela assessoria de imprensa do PL-ES.





Na prática, o encontro tem o objetivo de divulgar as pré-candidaturas já postas pela legenda, como a de Maguinha Malta, filha de Magno, que pretende disputar o Senado.





Também é uma demonstração de que o filho de Jair Bolsonaro não jogou a toalha, apesar dos contatos espúrios com Vorcaro.





Flávio pediu milhões de reais ao banqueiro investigado pela Polícia Federal para, supostamente, financiar um filme sobre Jair.





O local e o horário do evento, ainda segundo o PL-ES, ainda não estão definidos.





A coluna entrou em contato também com a assessoria de imprensa do pré-candidato à Presidência da República, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.















