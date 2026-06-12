Juiz do ES é condenado por assédio sexual e deve ter aposentadoria cassada

O juiz aposentado Carlos Madeira Abad foi condenado em ação penal pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) pelos crimes de importunação sexual e assédio sexual. As penas são de três anos e nove meses de reclusão e dois anos, um mês e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.









O juiz também atuava no local, embora fosse titular da 2ª Vara da Infância e Juventude de Linhares.





O julgamento, que ocorreu majoritariamente sob sigilo, levou cerca de dois meses para ser concluído, após pedidos de vista feitos por desembargadores, e teve um desfecho na quinta-feira (11).





O sigilo também havia sido imposto ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que condenou Abad à aposentadoria compulsória em 2024 . É uma forma de proteger as vítimas.





Além das penas de reclusão e detenção, o magistrado agora foi condenado à perda do cargo, o que leva à cassação da aposentadoria.





De acordo com o Portal da Transparência do TJES, Carlos Madeira Abad recebeu R$ 34.911,55 brutos em abril, somando-se a remuneração da aposentadoria, vantagens eventuais e vantagens pessoais.





No julgamento da ação penal, prevaleceu o voto da relatora, desembargadora Marianne Júdice de Mattos.



