Juiz do ES acusado de assédio sexual é aposentado compulsoriamente

Juiz Carlos Madeira Abad Crédito: Cacá Lima/Arquivo A Gazeta

O juiz Carlos Madeira Abad, que era titular da 2ª Vara da Infância e Juventude de Linhares, foi punido, nesta quinta-feira (19), com a aposentadoria compulsória, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

O processo está em segredo de Justiça e o julgamento ocorreu a portas fechadas, mas a coluna apurou qual foi o desfecho e o que levou à condenação.

Abad é acusado de assediar sexualmente mulheres, a maioria estagiárias, que atuavam no Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo da Grande Vitória (Ciase), localizado no bairro Mário Cypreste, na Capital.

O Ciase atende adolescentes infratores. Além do Judiciário, o Ministério Público, o Iases (Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo), a Defensoria Pública e a Polícia Civil têm espaços no centro.

O juiz também trabalhava lá.

A condenação desta quinta-feira ocorreu no âmbito de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

A aposentadoria compulsória é a pena máxima, na esfera administrativa, para magistrados que já adquiriram a vitaliciedade no cargo, de acordo com o que determina a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman).

Abad tem 20 anos de magistratura.

No PAD, o que se apura é se a conduta do juiz é ou não compatível com o exercício do cargo, não se ele cometeu crimes.

Mas ele também é alvo de uma ação penal, em que foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPES) pelos crimes de assédio sexual e importunação sexual.

A ação, também sigilosa, de acordo com o que a coluna apurou, está em fase final de instrução.

O PAD

À unanimidade, os desembargadores do TJES concluíram, nesta quinta, que Abad tem que passar à inatividade.

O relator do caso foi o desembargador Eder Pontes.

O juiz já estava afastado das funções, devido a licença para tratamento de saúde, desde 1º de dezembro de 2022. Licença que foi renovada diversas vezes desde então.

Abad, como manda a lei, continuou recebendo salário integralmente durante a tramitação do PAD. Após a formalização da aposentadoria compulsória, vai passar a receber o valor proporcional ao tempo de serviço.

A AÇÃO PENAL

Se condenado na ação penal e se a condenação for mantida até o trânsito em julgado (quando não é mais possível recorrer da decisão), Abad pode perder a aposentadoria.

TRÊS EPISÓDIOS

A denúncia do MPES e a reclamação disciplinar da Corregedoria do TJES que levaram à abertura do PAD listam seis episódios em que o juiz, de acordo com a acusação, cometeu assédio ou importunação sexual.

A coluna teve acesso à denúncia do MPES. Os nomes das vítimas são aqui preservados.

Desses seis casos, três foram os que levaram à punição determinada no processo administrativo:

SEIOS APALPADOS

Em novembro de 2022, um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil.

Uma estagiária contou, na delegacia, que o juiz Carlos Madeira Abad viu fotos dela no Instagram e, pessoalmente, fez comentários constrangedores, por exemplo: “Nossa, eu adoro ver mulher gostosa. Mulher gostosa me deixa muito maluco!”.

A vítima, instantes depois, estava ao computador, trabalhando, “quando o magistrado denunciado teria ido por trás daquela e, por duas vezes, apertado seus seios e lhe dado beijos no pescoço (...) ela teria se desvencilhado e buscado ajuda, instante em que o juiz teria retornado à sala de audiências e, ao encontrar as portas fechadas, teria começado a bater incessantemente”, registra o voto da relatora.

A Polícia Civil encaminhou o boletim à Corregedoria Geral da Justiça, que instaurou uma Reclamação Disciplinar. Esse procedimento deu origem ao PAD.

No âmbito da Reclamação, a Corregedoria ouviu a estagiária que registrou a ocorrência e outras cinco mulheres.

ÓRGÃO SEXUAL

Em outro episódio, uma funcionária que atuava no Ciase contou que lavava vasilhas na pia da cozinha da unidade quando “teria sido surpreendida com a ação do magistrado que, segurando-a por trás, teria apertado seus seios, tentado beijá-la e afirmado ‘você me deixa doido’, momento em que (o juiz) teria aberto o zíper da calça, retirado o pênis e pedido que ela o pegasse, mas, diante da negativa, ele teria se retirado do local”.

Abad, de acordo com a mulher, depois desse dia, fez novas investidas, “passando a persegui-la”.

PROPOSTA DE SEXO E PERSEGUIÇÃO

Um dia, segundo uma das vítimas, Abad ofereceu carona após o final do expediente. Ela aceitou. No carro, “teria recebido uma proposta feita pelo juiz para com ele manter relações sexuais, a qual não foi correspondida”.

Depois, o magistrado, ainda de acordo com o depoimento, passou a enviar mensagens de texto à mulher, “com o intuito de convencê-la a manter relações sexuais com ele”.

Como recusou, contou que o magistrado “começou a se queixar, junto a servidores lotados no Ciase, da qualidade dos trabalhos realizados pela ofendida”.

O OUTRO LADO

A advogada Beatriz Aoun, que integra a equipe de defesa do juiz Carlos Madeira Abad, afirmou à coluna, nesta quinta-feira, que a defesa vai "tomar as medidas nas esferas cabíveis" e que respeita a decisão do TJES.