Magno Malta é eleito senador do ES com 41,9% dos votos

Eleito pela terceira vez para uma vaga no Senado, ele vai representar o Espírito Santo ao lado dos atuais senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Podemos), que assumiram as vagas em 2018, quando Magno saiu derrotado. Eles têm mandato até 2026, enquanto o senador eleito pelo PL neste domingo (2) garantiu a sua permanência no cargo até 2030.