Capixabas no exterior enfrentam filas em votação para presidente

Muitos capixabas que estão residindo em outros países foram às urnas em embaixadas, consulados e repartições diplomáticas de 97 países para escolher o novo presidente.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao todo, mais de 156 milhões de brasileiros estavam aptos a votar hoje, sendo que, no Espírito Santo, são 2.971.506 eleitores.

Na Capital norte-americana, os capixabas que foram votar enfrentaram filas grandes, mas, em compensação, encontraram um clima tranquilo, com direito à interação pacífica entre uma eleitora do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), a capixaba Leia Teixeira, com um eleitor do Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também brasileiro. Os internautas também destacaram a educação dos mesários e dos brasileiros presentes.

Em Dublin, capital da Irlanda, teve registro do Neilson Zanotti, de Vila Velha, mas mora no país há 3 anos.

Brasileiros votando em Dublin, capital da Irlanda Crédito: Neilson Zanotti

Já no Canadá, o capixaba Lucas Sudário votou no centro de conferências Beanfield Centre, em Toronto. Do outro lado do mundo, Aliny esteve no Gold Coast, em um reduto de brasileiros. Ela é capixaba e mora na Austrália há quatro anos.