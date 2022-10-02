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Eleição em outros países

Capixabas no exterior enfrentam filas em votação para presidente

Há registros de pessoas nascidas no Espírito Santo que participaram da eleição brasileira em embaixadas e consulados na Irlanda, no Canadá, nos Estados Unidos e na Austrália

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 18:44

Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

02 out 2022 às 18:44
Muitos capixabas que estão residindo em outros países foram às urnas em embaixadas, consulados e repartições diplomáticas de 97 países para escolher o novo presidente.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao todo, mais de 156 milhões de brasileiros estavam aptos a votar hoje, sendo que, no Espírito Santo, são 2.971.506 eleitores.
Na Capital norte-americana, os capixabas que foram votar enfrentaram filas grandes, mas, em compensação, encontraram um clima tranquilo, com direito à interação pacífica entre uma eleitora do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), a capixaba Leia Teixeira, com um eleitor do Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também brasileiro. Os internautas também destacaram a educação dos mesários e dos brasileiros presentes.
Em Dublin, capital da Irlanda, teve registro do Neilson Zanotti, de Vila Velha, mas mora no país há 3 anos.
Brasileiros votando em Dublin, capital da Irlanda
Brasileiros votando em Dublin, capital da Irlanda Crédito: Neilson Zanotti
Já no Canadá, o capixaba Lucas Sudário votou no centro de conferências Beanfield Centre, em Toronto. Do outro lado do mundo, Aliny esteve no Gold Coast, em um reduto de brasileiros. Ela é capixaba e mora na Austrália há quatro anos.
Dia de votação lota Beanfield Centre, em Toronto.
Dia de votação lota Beanfield Centre, em Toronto. Crédito: Lucas Sudário

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