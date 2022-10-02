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Flagrante

Homem é preso acusado de boca de urna em Cachoeiro de Itapemirim

A Polícia Federal chegou até o homem após recebe um vídeo onde ele aparece, com outras duas pessoas, entregando "santinhos" para quem passava de moto e carro.
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 out 2022 às 17:22

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 17:22

Homem é preso acusado de boca de urna em Cachoeiro de Itapemirim
Homem é preso acusado de boca de urna em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Polícia Federal
Um homem foi detido acusado de praticar boca de urna no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Estado, na tarde deste domingo (2). 
Segundo a Polícia Federal, a corporação enviou uma equipe ao bairro, após receber um vídeo em que três homens abordavam motos e carros distribuindo ilegalmente “santinhos”.
Ao chegar no local, um dos homens que aparecia no vídeo foi identificado. Além do material de campanha, ele portava um revólver calibre 38, sem o devido registro, com cinco munições. Aos policiais disse que adquiriu a arma no mercado ilegal, pois estaria sendo ameaçado.
O homem, que é fiscal de um partido político, foi conduzido para a Delegacia da PF em Cachoeiro, onde autuado pela prática de boca de urna e preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo. 

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