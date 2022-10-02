Homem é preso acusado de boca de urna em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem foi detido acusado de praticar boca de urna no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Estado, na tarde deste domingo (2).

Ao chegar no local, um dos homens que aparecia no vídeo foi identificado. Além do material de campanha, ele portava um revólver calibre 38, sem o devido registro, com cinco munições. Aos policiais disse que adquiriu a arma no mercado ilegal, pois estaria sendo ameaçado.