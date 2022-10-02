Homem é preso acusado de boca de urna em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem foi detido acusado de praticar boca de urna no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Estado, na tarde deste domingo (2).
Segundo a Polícia Federal, a corporação enviou uma equipe ao bairro, após receber um vídeo em que três homens abordavam motos e carros distribuindo ilegalmente “santinhos”.
Ao chegar no local, um dos homens que aparecia no vídeo foi identificado. Além do material de campanha, ele portava um revólver calibre 38, sem o devido registro, com cinco munições. Aos policiais disse que adquiriu a arma no mercado ilegal, pois estaria sendo ameaçado.
O homem, que é fiscal de um partido político, foi conduzido para a Delegacia da PF em Cachoeiro, onde autuado pela prática de boca de urna e preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo.