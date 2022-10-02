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Crime na votação

Homem é preso por injúria racial contra mesária em Salvador

Mulher foi vítima de injúria racial por um homem de 65 anos em uma seção eleitoral na capital baiana neste domingo (02)

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 19:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 19:07
Um homem foi preso neste domingo (2) por suspeita de injúria racial contra uma mesária em uma seção eleitoral em uma faculdade particular no bairro do Stiep, em Salvador.
Mesários trabalham durante as eleições em seção eleitoral
Uma mesária foi vítima de injúria racial na Bahia Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
De acordo com a Polícia Civil da Bahia, um homem de 65 anos ofendeu uma mesária, chamando ela de tirana e incompetente. Na sequência, ele teria alegado que a mesária o favoreceria se ele fosse negro ou homossexual.
A Central de Flagrantes instaurou inquérito policial para apurar o caso e testemunhas já foram ouvidas. Outras cinco testemunhas já foram identificadas e serão intimadas para prestar depoimentos.
O homem foi preso por policiais militares e saiu da faculdade sob vaias e gritos de "racista" dos demais eleitores.

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