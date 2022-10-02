Homem é preso por injúria racial contra mesária em Salvador

Um homem foi preso neste domingo (2) por suspeita de injúria racial contra uma mesária em uma seção eleitoral em uma faculdade particular no bairro do Stiep, em Salvador.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia, um homem de 65 anos ofendeu uma mesária, chamando ela de tirana e incompetente. Na sequência, ele teria alegado que a mesária o favoreceria se ele fosse negro ou homossexual.
A Central de Flagrantes instaurou inquérito policial para apurar o caso e testemunhas já foram ouvidas. Outras cinco testemunhas já foram identificadas e serão intimadas para prestar depoimentos.
O homem foi preso por policiais militares e saiu da faculdade sob vaias e gritos de "racista" dos demais eleitores.