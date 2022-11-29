Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crédito

Indústria: Bandes define juros e vai lançar novo Funres nos próximos dias

Banco de fomento vai comprar debêntures de empresas que quiserem abrir uma nova operação ou expandir as atividades no Estado. Foco é na indústria

Públicado em 

29 nov 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Parada em indústria da mineração em Moçambique, na África, foi planejada pela TimeNow
Indústria de mineração Crédito: TimeNow/Divulgação
O governador Renato Casagrande e o presidente do Bandes, Munir Abud, vão se reunir, no máximo até semana que vem, para fechar os últimos detalhes da política de financiamento exclusiva para projetos industriais no Espírito Santo que o banco vai lançar. A intenção é anunciar o novo programa, que ainda não foi batizado, na primeira quinzena de dezembro.
Nome o novo programa ainda não tem, mas o objetivo é seguir a trilha do Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo (Funres), criado em 1970 pelo governo federal para compensar o Estado pelos impactos da política de erradicação dos cafezais, estabelecida no final da década anterior. Serão emitidas debêntures (títulos privados de dívida) não conversíveis em ações da empresa tomadora do recurso. O Bandes vai investir até R$ 50 milhões em cada projeto, o recurso terá de ser devolvido em até 20 anos. O juro cobrado na operação será igual à Selic vigente (hoje, 13,75% ao ano).
O Bandes terá R$ 250 milhões todos os anos para financiar expansão ou novas plantas industriais pelo Estado. Os recursos virão do Fundo Soberano do Espírito Santo, poupança criada pelo governo estadual com parte dos recursos arrecadados com royalties do petróleo.
O que ainda falta definir é o modelo de seleção dos projetos que receberão financiamento subsidiado. Esta é justamente a pauta da reunião entre o governador e o presidente do Bandes. O mais provável é que uma comissão avaliadora formada por técnicos julgue os melhores projetos em cima de cinco critérios seus respectivos pesos:
1. Alinhamento com a estratégia (40%);
2. Atratividade da oportunidade (30%);
3. Risco envolvido (15%);
4. ESG (15%).

Veja Também

Com 100% da capacidade, Marcopolo investe na unidade de São Mateus

Inovação: "curva de esquecimento é mais importante que a de aprendizado", diz professor

Findeslab recebe certificado e vai ampliar atividades

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo indústria Bandes Findes Crédito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados