Com 100% da capacidade, Marcopolo investe na unidade de São Mateus

Hoje, a unidade mateense está produzindo 20 ônibus por dia. Está na plena capacidade, por isso os investimentos, mesmo que não tão vultosos, são muito importantes. Entre janeiro e outubro de 2022, foram produzidas 3.445 carrocerias, 101,4% a mais do que as 1.661 unidades fabricadas no mesmo período de 2021. A fábrica entrega produtos Volare, Neobus (Thunder Midi Escolar) e a linha urbana da Marcopolo (Torino). Ao todo, são 1.891 funcionários.