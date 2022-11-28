Com 100% da capacidade, Marcopolo investe na unidade de São Mateus

Hoje, a unidade mateense está produzindo 20 ônibus por dia. Está na plena capacidade, por isso os investimentos, mesmo que não tão vultosos, são muito importantes. Entre janeiro e outubro de 2022, foram produzidas 3.445 carrocerias, 101,4% a mais do que as 1.661 unidades fabricadas no mesmo período de 2021. A fábrica entrega produtos Volare, Neobus (Thunder Midi Escolar) e a linha urbana da Marcopolo (Torino). Ao todo, são 1.891 funcionários.
É muito provável que a Marcopolo decida por expandir a fábrica de São Mateus. A multinacional brasileira está apenas aguardando a definição dos rumos do programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação, grande cliente da multinacional, para bater o martelo. Só em 2022, o MEC, via licitação, encomendou 3.050 carros à Marcopolo. A boa logística - mais perto do Centro-Oeste, Norte e Nordeste - ajuda muito.