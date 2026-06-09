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Técnico brasileiro

'Time melhor que o Brasil', diz Mano sobre a Espanha, que venceu o Peru

Após a derrota por 3 a 1 para os europeus, o treinador brasileiro afirmou que os espanhóis têm um time melhor que o do Brasil

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 11:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jun 2026 às 11:48
Mano Menezes
Mano Menezes X/SeleccionPeru

A seleção peruana, do técnico Mano Menezes, foi o último teste da Espanha antes da Copa do Mundo. Após a derrota por 3 a 1 para os europeus, o treinador brasileiro afirmou que os espanhóis têm um time melhor que o do Brasil.


"Vejo a Espanha como um time melhor que o Brasil. A Espanha tem um trabalho definido, que já foi construído, sólido, com perseverança. O Brasil ainda está em construção. É um processo mais brasileiro, mais turbulento, com mais interrupções", Mano Menezes, em entrevista coletiva. 


Mano não descarta que o Brasil seja campeão, mas vê a própria Espanha e a França como as principais favoritas ao título. "Há feridas abertas [na seleção brasileira]. Antes de começar a Copa, vejo Espanha e França como favoritas. Mas aí as coisas vão acontecer. E, claro, o Brasil pode ser campeão", contou.


Os dois rivais da seleção de Mano nesta pausa para a Copa interessam ao Brasil. A Espanha é uma das candidatas diretas ao título, enquanto o Haiti vencido pelos peruanos por 2 a 1, de virada, está na chave da seleção brasileira e será o segundo adversário do time de Carlo Ancelotti.


Mano Menezes não vai à Copa do Mundo. Antes da chegada do treinador brasileiro, a seleção peruana fez apenas 12 pontos e ficou no penúltimo lugar das Eliminatórias para o Mundial. Desde que ele foi anunciado, o Peru tem uma vitória (Haiti), um empate (Honduras) e duas derrotas (Espanha e Senegal).

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