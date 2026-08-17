A onda de protestos que conseguiu barrar a primeira fazenda de polvos do mundo

Enquanto seguíamos da sala de reuniões do Centro Biomarino (passando por uma loja de brindes onde me deram uma camiseta com a imagem de um camarão de bigodes) em direção aos laboratórios, que eram equipados com tubos de vários metros de altura cheios de algas e iluminados por luzes de neon, eles insistiram que os polvos eram candidatos tão viáveis à criação em fazendas quanto qualquer outra espécie marinha.