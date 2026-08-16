Marina Sena tem participação em show no ES cancelada após atraso em voo

A cantora Marina Sena não participará do show de Rachel Reis no Festival Movimento Cidade, realizado neste domingo (16), no Parque da Prainha, em Vila Velha. A participação especial foi cancelada após um atraso de mais de duas horas no voo da artista, o que impediu que ela chegasse a tempo para a apresentação.





Segundo a organização do festival, as equipes de Marina e do Movimento Cidade buscaram alternativas para viabilizar a chegada da cantora, mas não foi possível.





Em comunicado, Marina agradeceu o convite e o carinho de Rachel Reis e da organização do evento e desejou um bom show ao público.