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Movimento Cidade

Marina Sena tem participação em show no ES cancelada após atraso em voo

Cantora participaria da apresentação de Rachel Reis, neste domingo (16), mas não conseguiu chegar ao Estado; com isso, o show de João Gomes será ampliado
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 17:56

A cantora Marina Sena
A cantora Marina Sena cancelou a participação no Movimento Cidade neste domingo (16). Divulgação

A cantora Marina Sena não participará do show de Rachel Reis no Festival Movimento Cidade, realizado neste domingo (16), no Parque da Prainha, em Vila Velha. A participação especial foi cancelada após um atraso de mais de duas horas no voo da artista, o que impediu que ela chegasse a tempo para a apresentação.


Segundo a organização do festival, as equipes de Marina e do Movimento Cidade buscaram alternativas para viabilizar a chegada da cantora, mas não foi possível.


Em comunicado, Marina agradeceu o convite e o carinho de Rachel Reis e da organização do evento e desejou um bom show ao público.

Marina Sena cancela participação em show de Rachel Reis no Movimento Cidade
Marina Sena publicou comunicado nas redes sociais sobre cancelamento de participação Instagram @marinasenaupdate

Com o cancelamento, a programação também foi alterada. O cantor João Gomes terá mais tempo de apresentação e, segundo o festival, haverá ainda uma participação especial surpresa.


A organização não informou, até o momento, quem será o convidado que participará do show.

Gretchen também teve apresentação cancelada

O Festival também teve outra alteração na programação. Na madrugada deste domingo (16), a cantora Gretchen interrompeu a apresentação que faria em Vitória após problemas técnicos no sistema de som. A artista deixou o palco e o show foi cancelado. Em comunicado, ela afirmou que tentou aguardar a resolução das falhas, mas não foi possível dar continuidade à apresentação.


Procurada, a equipe do Movimento Cidade contestou a versão da artista, afirmando que  toda a estrutura técnica necessária para a realização da apresentação estava montada, disponível e preparada para o show, conforme as condições previamente acordadas e previstas em contrato.


“O Movimento Cidade lamenta que o show não tenha sido realizado, especialmente pela expectativa do público, e reforça que cumpriu integralmente as obrigações sob sua responsabilidade para a realização da apresentação”, informou a organização do evento.

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