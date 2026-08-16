Marina Sena tem participação em show no ES cancelada após atraso em voo

A cantora Marina Sena não participará do show de Rachel Reis no Festival Movimento Cidade, realizado neste domingo (16), no Parque da Prainha, em Vila Velha. A participação especial foi cancelada após um atraso de mais de duas horas no voo da artista, o que impediu que ela chegasse a tempo para a apresentação.
Segundo a organização do festival, as equipes de Marina e do Movimento Cidade buscaram alternativas para viabilizar a chegada da cantora, mas não foi possível.
Em comunicado, Marina agradeceu o convite e o carinho de Rachel Reis e da organização do evento e desejou um bom show ao público.
Com o cancelamento, a programação também foi alterada. O cantor João Gomes terá mais tempo de apresentação e, segundo o festival, haverá ainda uma participação especial surpresa.
A organização não informou, até o momento, quem será o convidado que participará do show.
O Festival também teve outra alteração na programação. Na madrugada deste domingo (16), a cantora Gretchen interrompeu a apresentação que faria em Vitória após problemas técnicos no sistema de som. A artista deixou o palco e o show foi cancelado. Em comunicado, ela afirmou que tentou aguardar a resolução das falhas, mas não foi possível dar continuidade à apresentação.
Procurada, a equipe do Movimento Cidade contestou a versão da artista, afirmando que toda a estrutura técnica necessária para a realização da apresentação estava montada, disponível e preparada para o show, conforme as condições previamente acordadas e previstas em contrato.
“O Movimento Cidade lamenta que o show não tenha sido realizado, especialmente pela expectativa do público, e reforça que cumpriu integralmente as obrigações sob sua responsabilidade para a realização da apresentação”, informou a organização do evento.