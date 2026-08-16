Gretchen abandona palco e cancela show por problemas no som no ES

A cantora Gretchen cancelou a apresentação que faria na madrugada deste domingo (16) no espaço Recreio dos Olhos, em Vitória, após problemas técnicos no sistema de som. Ela era a principal atração do after oficial do festival Movimento Cidade, realizado no Parque da Prainha, em Vila Velha.
O show estava previsto para começar à 1h. Segundo Gretchen, a equipe havia realizado a passagem de som durante a tarde, mas houve uma mudança no profissional responsável pela operação do áudio antes da apresentação. A alteração teria provocado problemas durante a preparação para o evento.
A equipe do Movimento Cidade contestou a versão da artista, afirmando que toda a estrutura técnica necessária para a realização da apresentação estava montada, disponível e preparada para o show, conforme as condições previamente acordadas e previstas em contrato (veja a resposta completa no fim do texto).
Em vídeos feitos pelo público (veja acima), a cantora aparece no palco explicando a situação. Ela afirmou que os problemas estavam relacionados ao som e disse que a apresentação só seria realizada caso a questão fosse solucionada.
A artista também relatou que a DJ que integrava sua equipe havia deixado o local e precisou ser chamada novamente.
Após o cancelamento, a equipe da cantora divulgou um comunicado nas redes sociais para explicar o ocorrido. Segundo a nota, Gretchen chegou ao local com antecedência, acompanhada do marido e saxofonista Esdras de Souza, atendeu a imprensa e participou da passagem de som durante a tarde.
Ainda de acordo com a equipe, a estrutura de áudio utilizada nos testes não teria sido mantida para a apresentação da madrugada. A troca da equipe responsável pelo som teria ocorrido sem aviso prévio, causando falhas que, segundo o comunicado, inviabilizaram a realização do show.
A equipe afirmou ainda que a apresentação foi cancelada por falta das condições técnicas necessárias para a realização do espetáculo e lamentou o ocorrido com o público capixaba.
Confira a nota oficial do Movimento Cidade
Diante das informações divulgadas pela equipe da cantora Gretchen, o Movimento Cidade esclarece que toda a estrutura técnica necessária para a realização da apresentação estava montada, disponível e preparada para o show, conforme as condições previamente acordadas e previstas em contrato.
A passagem de som foi realizada durante a tarde e todos os recursos técnicos necessários para a apresentação estavam disponíveis no horário previsto para o show.
A organização e a equipe de produção do Movimento Cidade permaneceram mobilizadas e à disposição até o último momento para que a apresentação acontecesse conforme programado.
O Movimento Cidade lamenta que o show não tenha sido realizado, especialmente pela expectativa do público, e reforça que cumpriu integralmente as obrigações sob sua responsabilidade para a realização da apresentação.