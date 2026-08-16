Gretchen abandona palco e cancela show por problemas no som no ES

A cantora Gretchen cancelou a apresentação que faria na madrugada deste domingo (16) no espaço Recreio dos Olhos, em Vitória, após problemas técnicos no sistema de som. Ela era a principal atração do after oficial do festival Movimento Cidade, realizado no Parque da Prainha, em Vila Velha.





O show estava previsto para começar à 1h. Segundo Gretchen, a equipe havia realizado a passagem de som durante a tarde, mas houve uma mudança no profissional responsável pela operação do áudio antes da apresentação. A alteração teria provocado problemas durante a preparação para o evento.





A equipe do Movimento Cidade contestou a versão da artista, afirmando que toda a estrutura técnica necessária para a realização da apresentação estava montada, disponível e preparada para o show, conforme as condições previamente acordadas e previstas em contrato (veja a resposta completa no fim do texto).





Em vídeos feitos pelo público (veja acima), a cantora aparece no palco explicando a situação. Ela afirmou que os problemas estavam relacionados ao som e disse que a apresentação só seria realizada caso a questão fosse solucionada.





A artista também relatou que a DJ que integrava sua equipe havia deixado o local e precisou ser chamada novamente.