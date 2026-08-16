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Gretchen abandona palco e cancela show por problemas no som no ES

Artista de apresentaria na madrugada deste domingo (16), no Movimento Cidade, em Vitória; organização do evento contesta a artista e diz que toda a estrutura técnica estava montada para a apresentação, conforme previsto em contrato
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 14:57

A cantora Gretchen cancelou a apresentação que faria na madrugada deste domingo (16) no espaço Recreio dos Olhos, em Vitória, após problemas técnicos no sistema de som. Ela era a principal atração do after oficial do festival Movimento Cidade, realizado no Parque da Prainha, em Vila Velha.


O show estava previsto para começar à 1h. Segundo Gretchen, a equipe havia realizado a passagem de som durante a tarde, mas houve uma mudança no profissional responsável pela operação do áudio antes da apresentação. A alteração teria provocado problemas durante a preparação para o evento.


A equipe do Movimento Cidade contestou a versão da artista, afirmando que toda a estrutura técnica necessária para a realização da apresentação estava montada, disponível e preparada para o show, conforme as condições previamente acordadas e previstas em contrato (veja a resposta completa no fim do texto).


Em vídeos feitos pelo público (veja acima), a cantora aparece no palco explicando a situação. Ela afirmou que os problemas estavam relacionados ao som e disse que a apresentação só seria realizada caso a questão fosse solucionada.


A artista também relatou que a DJ que integrava sua equipe havia deixado o local e precisou ser chamada novamente.

Equipe de Gretchen se manifesta

Após o cancelamento, a equipe da cantora divulgou um comunicado nas redes sociais para explicar o ocorrido. Segundo a nota, Gretchen chegou ao local com antecedência, acompanhada do marido e saxofonista Esdras de Souza, atendeu a imprensa e participou da passagem de som durante a tarde.


Ainda de acordo com a equipe, a estrutura de áudio utilizada nos testes não teria sido mantida para a apresentação da madrugada. A troca da equipe responsável pelo som teria ocorrido sem aviso prévio, causando falhas que, segundo o comunicado, inviabilizaram a realização do show.


A equipe afirmou ainda que a apresentação foi cancelada por falta das condições técnicas necessárias para a realização do espetáculo e lamentou o ocorrido com o público capixaba.

Confira a nota oficial do Movimento Cidade

Diante das informações divulgadas pela equipe da cantora Gretchen, o Movimento Cidade esclarece que toda a estrutura técnica necessária para a realização da apresentação estava montada, disponível e preparada para o show, conforme as condições previamente acordadas e previstas em contrato.


A passagem de som foi realizada durante a tarde e todos os recursos técnicos necessários para a apresentação estavam disponíveis no horário previsto para o show.


A organização e a equipe de produção do Movimento Cidade permaneceram mobilizadas e à disposição até o último momento para que a apresentação acontecesse conforme programado.


O Movimento Cidade lamenta que o show não tenha sido realizado, especialmente pela expectativa do público, e reforça que cumpriu integralmente as obrigações sob sua responsabilidade para a realização da apresentação.

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